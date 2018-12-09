مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری، در حکم استاندار خطاب به صدیقه ربیعی آمده است: باتوجه به تعهد، تجربه و سوابق کاری جنابعالی و به موجب این ابلاغ تحت عنوان مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری منصوب می­ شوید.

امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با همه نهادها، سازمان­ها و دستگاه­های کشوری و لشگری استان و بهره ­گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ­ای (مدظله) و اجرای برنامه ­های دولت تدبیر و امید و خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

صدیقه ربیعی پیش از این به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان البرز فعالیت می کرد.