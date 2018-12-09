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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۱

ظریف:

زورگویان قلدر جز جنگ و بدبختی برای منطقه به بار نیاورده اند

زورگویان قلدر جز جنگ و بدبختی برای منطقه به بار نیاورده اند

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: منطقه ما زورگویان قلدر زیادی به خود دیده که جز جنگ و بدبختی به بار نیاورده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: منطقه ما زورگویان قلدر زیادی به خود دیده که جز جنگ و بدبختی به بار نیاورده اند. آنچه ما نیاز داریم نه زورگویان قلدر بلکه منطقه ای قوی است. برای رسیدن به آن، نیازمند گفتگو، احترام به حقوق بین الملل، طرد نکردن کشوری از کشورهای منطقه، امنیت شبکه ای، همکاری اقتصادی و ارتباطات مردمی بیشتر هستیم.

کد مطلب 4480630

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