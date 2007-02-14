مناطق حادثه ساز کرج شناسایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، این مناطق با توجه به آمارهای وقوع حوادث در سال گذشته با کمک نیروی انتظامی و آتش نشانی مورد شناسایی واقع می شوند و نیروهای امدادی و پلیس از هم اکنون به مرور در آنها مستقر خواهند شد.

در همین راستا سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج اقدام به تهیه 5 هزار بروشور کرده است که آنها را در میان دانش آموزان هزار و 200 مدرسه شهرستان توزیع خواهد کرد.

همچنین کلاسهای توجیهی ویژه والدین و دانش آموزان از هم اکنون در این شهرستان در حال برگزاری است.سال گذشته بیش از 70 درصد مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در کرج دانش آموز و نوجوان بودند.