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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۷

مدیر کل تعاون خراسان رضوی:

کارآفرینی راهکار ایجاد اشتغال پایدار در کشور است

کارآفرینی راهکار ایجاد اشتغال پایدار در کشور است

مشهد- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی گفت: مهم ترین ابزاری که می تواند ما را در رسیدن به اشتغال پایدار کمک کند کارآفرینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری بعدازظهر یکشنبه در شورای اداری مه ولات اظهارکرد: بیکاری جوانان  یکی از چالش های اصلی و دغدغه مسئولین نظام  بوده و در این راستا دولت دوازدهم ۲ رویکرد  ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار و مبارزه با فقر و محرومیت را با جدیت دنبال می کند.

وی افزود: دولت بسترهای لازم را برای ایجاد اشتغال کارآفرینانه در تمامی زمینه ها از جمله کارورزی فارغ التحصیلان ، مهارت آموزی ، مشاغل خانگی ، طرح تکاپو فراهم کرده است. 

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی بیان کرد: مهم ترین ابزاری که می تواند ما را در رسیدن به اشتغال پایدار به هدف رساند، کارآفرینی است تا در سایه تحولات و تحقق ایده های خلاقانه ایران اسلامی  به سوی شکوفایی اقتصادی گام بردارد.

سنجری خاطرنشان کرد: ضعف فرهنگ کار به دلیل جستجوی اشتغال در ادارات، ضعف فقدان مهارت نیروی کار و عدم برنامه ریزی در مراکز آموزشی و دانشگاه ها از جمله موانع اشتغال کشور است که برای حل بخشی از این مشکل شعار هر ایرانی یک مهارت را دنبال می کنیم. 

وی تاکید کرد: در راستای ایجاد اشتغال فراگیر در کشور برای نخستین مرتبه پس از پیروزی انقلاب با اجازه رهبری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستائیان و عشایر برداشت شده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی تاکید کرد:دستگاه های اجرایی باید به موازات پیگیری ارائه تسهیلات اشتغال از دیگر برنامه ها و طرح های موجود در زمینه اشتغال جوانان غافل نشوند.

کد مطلب 4480648

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