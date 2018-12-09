کارآفرینی راهکار ایجاد اشتغال پایدار در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری بعدازظهر یکشنبه در شورای اداری مه ولات اظهارکرد: بیکاری جوانان یکی از چالش های اصلی و دغدغه مسئولین نظام بوده و در این راستا دولت دوازدهم ۲ رویکرد ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار و مبارزه با فقر و محرومیت را با جدیت دنبال می کند.

وی افزود: دولت بسترهای لازم را برای ایجاد اشتغال کارآفرینانه در تمامی زمینه ها از جمله کارورزی فارغ التحصیلان ، مهارت آموزی ، مشاغل خانگی ، طرح تکاپو فراهم کرده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی بیان کرد: مهم ترین ابزاری که می تواند ما را در رسیدن به اشتغال پایدار به هدف رساند، کارآفرینی است تا در سایه تحولات و تحقق ایده های خلاقانه ایران اسلامی به سوی شکوفایی اقتصادی گام بردارد.

سنجری خاطرنشان کرد: ضعف فرهنگ کار به دلیل جستجوی اشتغال در ادارات، ضعف فقدان مهارت نیروی کار و عدم برنامه ریزی در مراکز آموزشی و دانشگاه ها از جمله موانع اشتغال کشور است که برای حل بخشی از این مشکل شعار هر ایرانی یک مهارت را دنبال می کنیم.

وی تاکید کرد: در راستای ایجاد اشتغال فراگیر در کشور برای نخستین مرتبه پس از پیروزی انقلاب با اجازه رهبری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستائیان و عشایر برداشت شده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی تاکید کرد:دستگاه های اجرایی باید به موازات پیگیری ارائه تسهیلات اشتغال از دیگر برنامه ها و طرح های موجود در زمینه اشتغال جوانان غافل نشوند.