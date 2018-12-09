۱۴ واحد صنفی متخلف در نرماشیر پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین یوسف آبادی در تشریح این خبر گفت: در راستای طرح نظارت بر اصناف و کنترل واحدهای صنفی توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و مجمع امورصنفی از تعدادی از واحدهای صنفی دراین شهرستان بازدید به عمل آمد.

وی افزود:در این راستا ۱۴ واحد صنفی متخلف به دلیل داشتن تخلفات صنفی و عدم جواز کسب پلمب و برای چندین واحد صنفی دیگر نیز اخطار صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر در پایان از شهروندان خواست: موارد تخلف در صنوف مختلف را از طریق سرصنف های مربوطه پیگیری و موضوعات مهم را به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهت پیگیری منعکس کنند.