  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۴

فرمانده انتظامی نرماشیر:

۱۴ واحد صنفی متخلف در نرماشیر پلمب شد

۱۴ واحد صنفی متخلف در نرماشیر پلمب شد

کرمان - فرمانده انتظامی نرماشیر از پلمب ۱۴ واحد صنفی متخلف در اجرای طرح نظارت بر صنوف فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین یوسف آبادی در تشریح این خبر گفت: در راستای طرح نظارت بر اصناف و کنترل واحدهای صنفی توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و مجمع امورصنفی از تعدادی از واحدهای صنفی دراین شهرستان بازدید به عمل آمد.

وی افزود:در این راستا ۱۴ واحد صنفی متخلف به دلیل داشتن تخلفات صنفی و عدم جواز کسب پلمب و برای چندین واحد صنفی دیگر نیز اخطار صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر در پایان از شهروندان خواست: موارد تخلف در صنوف مختلف را از طریق سرصنف های مربوطه پیگیری و موضوعات مهم را به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهت پیگیری منعکس کنند.

کد مطلب 4480649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها