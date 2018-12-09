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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۶

فردا؛

معاون اول رییس جمهور به استان هرمزگان سفر می‌کند

معاون اول رییس جمهور به استان هرمزگان سفر می‌کند

معاون اول رییس جمهور به منظور بازدید و افتتاح چندین طرح و پروژه صنعتی، اقتصادی و عمرانی، فردا (دوشنبه) به استان هرمزگان سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این سفر دو روزه، ضمن دیدار عمومی با مردم منطقه محروم کوشا احمدی در شهرستان حاجی آباد، از ۱۲۰۰ طرح اشتغالزایی شهری و روستایی در سراسر کشور را به طور همزمان در این شهرستان افتتاح خواهد کرد. 

حضور در جلسه شورای اداری استان با رویکرد اقتصاد مقاومتی و با حضور کارآفرینان شهری و روستایی این استان و بررسی مشکلات و مسائل فراروی کار آفرینان استان و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه برنامه دیگر روز اول سفر جهانگیری به استان هرمزگان است. 

معاون اول رییس جمهور همچنین در دومین روز از این سفر ضمن افتتاح چند پروژه مهم در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان، پروژه آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی هرمزگان را مورد بهره برداری قرار خواهد داد.

بازدید از بندر شهید رجایی و گمرک استان، مجتمع کشتی سازی و تاسیسات آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی از دیگر برنامه های دکتر جهانگیری در این سفر خواهد بود.

بازدید از خط انتقال آب از خلیج فارس به صنایع استان هرمزگان، کرمان و یزد از دیگر برنامه‌های روز دوم سفر معاون اول رییس جمهور است.

کد مطلب 4480652

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