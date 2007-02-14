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۲۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۱۵

زمینه لازم برای الگوبرداری جهانی از پیامبر را فراهم می کنیم

زمینه لازم برای الگوبرداری جهانی از پیامبر را فراهم می کنیم

دبیر نمایشگاه پیامبر اعظم که از 17 اسفند ماه در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری برگزار می شود با تأکید بر ضرورت نمایش و معرفی آثار مختلفی که در سال پیامبر خلق شده اند، گفت: در تلاش هستیم تا به واسطه این نمایشگاه، به معرفی صحیح پیامبر پرداخته و الگوبرداری از آن حضرت را برای جهانیان امروز تبیین کنیم .

به گزارش خبرگزاری مهر علی دژاکام دبیر نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم با اشاره به آیه " لقد کان رسول الله اسوه حسنه " پیامبر را الگوی نیکویی برای بشریت دانست و گفت : پیامبر در حقیقت تجسم عملی اسلام و قرآن و تنها موجودی است که به قاب قوسین صعود کرده است .

وی دو رویکرد افراطی و تفریطی را چالش بزرگ فراروی انسان مسلمان امروز عنوان و تصریح کرد: رویکرد افراطی پیامبر (ص) را ساخته و پرداخته آسمان و ماوراء قلمداد می کند که از عرش به فرش نازل شده ، در حالی که چنین الگویی با تفکر بشریت امروز سنخیت ندارد . رویکرد تفریطی ، رویکردی است که مستشرقان پیامبر را در حد یک انسان زمینی صرف معرفی می کنند .

دژاکام مخالفت بخشی از مناطق جهان با پیامبر و اسلام  را ناشی از بی خبری عنوان کرد و گفت: علت مخالفت با پیامبر و اسلام ، بی خبری است به همین دلیل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با همکاری نهاد رهبری در دانشگاه ها ، ستاد بزرگداشت پیامبر اعظم (ص) و سازمان ها و نهادهای ذیربط به واسطه تمهیداتی نظیر نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم (ص) سعی دارد تا به واسطه چالش های پیش روی بشریت و اسلام ، الگویی را به نام پیامبر (ص) معرفی کند، الگویی که پای در زمین و سر در ملکوت دارد .

دبیر کمیته علمی نمایشگاه پیامبر (ص) در ادامه ضرورت برگزاری نمایشگاه پیامبر اعظم را نمایش و معرفی تولیدات و کارهای صورت گرفته در سال پیامبر اعظم اعلام کرد و یادآور شد: در جلسات کمیته علمی این نتیجه حاصل شد که تمامی محصولات فرهنگی را درباره پیامبر اعم از مکتوب ، تصویری ( فیلم ، خوشنویسی ، نقاشی ) و نرم افزاری در یک مکان گردآوری و به نمایش گذاشته شود .

وی گستره نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم را ملی دانست و اظهار امیدواری کرد که سال آینده این نمایشگاه به شکل بین المللی برگزار خواهد شد .

نخستین نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم (ص) از 17 تا 25 اسفند ماه امسال به مدت 9 روز به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در مرکز آفرینش های هنری واقع در خیابان حجاب برگزار می شود .

کد مطلب 448066

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