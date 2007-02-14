زمینه لازم برای الگوبرداری جهانی از پیامبر را فراهم می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر علی دژاکام دبیر نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم با اشاره به آیه " لقد کان رسول الله اسوه حسنه " پیامبر را الگوی نیکویی برای بشریت دانست و گفت : پیامبر در حقیقت تجسم عملی اسلام و قرآن و تنها موجودی است که به قاب قوسین صعود کرده است .

وی دو رویکرد افراطی و تفریطی را چالش بزرگ فراروی انسان مسلمان امروز عنوان و تصریح کرد: رویکرد افراطی پیامبر (ص) را ساخته و پرداخته آسمان و ماوراء قلمداد می کند که از عرش به فرش نازل شده ، در حالی که چنین الگویی با تفکر بشریت امروز سنخیت ندارد . رویکرد تفریطی ، رویکردی است که مستشرقان پیامبر را در حد یک انسان زمینی صرف معرفی می کنند .

دژاکام مخالفت بخشی از مناطق جهان با پیامبر و اسلام را ناشی از بی خبری عنوان کرد و گفت: علت مخالفت با پیامبر و اسلام ، بی خبری است به همین دلیل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با همکاری نهاد رهبری در دانشگاه ها ، ستاد بزرگداشت پیامبر اعظم (ص) و سازمان ها و نهادهای ذیربط به واسطه تمهیداتی نظیر نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم (ص) سعی دارد تا به واسطه چالش های پیش روی بشریت و اسلام ، الگویی را به نام پیامبر (ص) معرفی کند، الگویی که پای در زمین و سر در ملکوت دارد .

دبیر کمیته علمی نمایشگاه پیامبر (ص) در ادامه ضرورت برگزاری نمایشگاه پیامبر اعظم را نمایش و معرفی تولیدات و کارهای صورت گرفته در سال پیامبر اعظم اعلام کرد و یادآور شد: در جلسات کمیته علمی این نتیجه حاصل شد که تمامی محصولات فرهنگی را درباره پیامبر اعم از مکتوب ، تصویری ( فیلم ، خوشنویسی ، نقاشی ) و نرم افزاری در یک مکان گردآوری و به نمایش گذاشته شود .

وی گستره نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم را ملی دانست و اظهار امیدواری کرد که سال آینده این نمایشگاه به شکل بین المللی برگزار خواهد شد .

نخستین نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم (ص) از 17 تا 25 اسفند ماه امسال به مدت 9 روز به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در مرکز آفرینش های هنری واقع در خیابان حجاب برگزار می شود .