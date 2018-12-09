به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی در نشست هم اندیشی رؤسای پلیس راه و رؤسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان‌های استان یزد از تلاش همه افرادی که در راستای ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش تلفات جاده ای سهم دارند، قدردانی کرد.

وی بیان کرد: این نشست برای هماهنگی به منظور کاهش بیشتر تلفات جاده‌ای و تصادفات و حوادث، با کمترین هزینه و کمترین فوت وقت همچنین افزایش ایمنی جاده‌ها و ارتقاء کیفی خدمات برگزار شده است.

علیخانی با بیان اینکه از دست دادن هموطنان در جاده‌ها بسیار غم‌انگیز و داغدار شدن خانواده‌های آنها غم‌انگیزتر است،‌ افزود: امیدواریم بتوانیم با یافتن راهکارهای پیشگیرانه، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات جرحی و فوتی در محورهای استان یزد باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با بیان اینکه ۸۰ درصد عوامل تصادفات، عامل انسانی است، عنوان کرد: در هر حال انسان جایز الخطاست و ما باید به عنوان متولیان امر، رانندگان را هوشیار کنیم و در تمام نقاط جاده طوری با او برخورد کنیم که راننده قادر به انجام حرکات خطرناک نباشد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از گزینه هایی که لازم است به شکل جدی‌تری به آن پرداخته شود، آنالیز نقاطی است که در آن حادثه رخ داده زیرا در این صورت با رفع مشکلات احتمالی که ممکن است نصب یک تابلو یا پر کردن یک جاده و حتی تغییر مکان استقرار پلیس باشد، از تکرار حوادث جلوگیری کنیم.

علیخانی تصریح کرد: اگر این آنالیز به درستی و با همکاری پلیس و راهداری و سایر دستگاه‌ها انجام شود، به طور قطع به نتایج خوبی خواهیم رسید اما برای تحقق این امر لازم است در کوتاه‌ترین زمان بعد از صحنه تصادف، تیم تحلیل‌گر وارد عمل شود و آسیب شناسی و برداشت های میدانی را انجام دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تلفات جاده ای در هفت ماهه اول سال عنوان کرد: وضعیت خوبی در زمینه میزان کاهش تلفات داشته ایم به نحوی که استان یزد در زمینه کاهش تلفات برون شهری رتبه دوم و در مجموع آمار تلفات برون شهری و روستایی رتبه پنجم کشور را کسب کرده است که این نشان دهنده همکاری خوب راهداران، پلیس، اورژانس و ... است.

علیخانی ادامه داد: گاهی احساس می شود میان پلیس و عوامل راهداری فاصله ایجاد شده در حالی که وظیفه ذاتی هر دو، خدمت رسانی به مردم است و نباید اجازه دهیم این فاصله ایجاد شود بلکه باید برای کسب نتایج بهتر در زمینه کاهش تصادفات و تلفات جاده ای، ارتباطات تقویت شود.