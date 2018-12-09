به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکر در نشست هم اندیشی رؤسای پلیس راه و رؤسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان‌های استان یزد با اشاره به اینکه هر سال در آستانه فصل زمستان طرح راهداری زمستانی آغاز می شود، اظهار داشت: این طرح امسال نیز از ۲۲ آذرماه با همکاری نیروهای پلیس راه و عوامل راهداری در همه محورهای استان یزد آغاز می شود.

وی عنوان کرد: این طرح به طور هماهنگ و همزمان با سراسر کشور در یزد نیز آغاز می‌شود اما قبل از اجرای طرح اصلی، مانور راهداری زمستانی برگزار خواهد شد تا آمادگی نیروها مورد ارزیابی قرار گیرد.

ذاکر خاطرنشان کرد: به منظور اجرای این طرح، اقدام به استقرار اکیپ‌های راهداری در نقاط مختلف جاده های استان خواهد شد که گردنه ها و مسیرهای صعب العبور در مواقع بارندگی به شکل ویژه مورد توجه قرار می گیرند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با بیان اینکه هر سال ارتباط و تعامل و همکاری بسیار خوبی میان نیروهای راهداری و پلیس راه برای اجرای این طرح وجود دارد، اظهار امیدواری کرد: امسال نیز بتوانیم با تعامل هر چه بیشتر، تردد روان و بدون حادثه در سطح جاده ای استان داشته باشیم.