به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل زاده بعد از تساوی یک - یک پرسپولیس مقابل سپاهان در دیدار معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر گفت: خدا را شکر بازی خوبی انجام دادیم. حقمان برد بود و می توانستیم برنده بشویم.

وی افزود: داوری بازی خوب بود. من در صحنه پنالتی پشت سید بودم و صد درصد خطای پنالتی رخ داد و فغانی درست سوت زد.

مدافع پرسپولیس که سابقه بازی در سپاهان را هم دارد، درباره توهین های هواداران سپاهان به وی با کنایه، گفت: هواداران سپاهان تیم خودشان را تشویق نکردند و از دقیقه یک تا ۹۰ به من توهین کردند. آنها چون قلبا مرا دوست داشتند، به خاطر من به ورزشگاه آمده بودند! دستشان درد نکند. آنها این فحش ها را به خانواده های خودشان دادند.

خلیل زاده ادامه داد: این هواداران به محرم نویدکیا اسطوره تیم خودشان هم در یک مسابقه فحاشی کردند؛ دیگر چه انتظاری از من می رود. البته از مردم اصفهان تشکر می کنم و معتقدم هوادارنماها به من توهین کردند. خدا جوابشان را می دهد.