ریشه کنی بیماری سالک بر مسئولان مرتبط با سلامت واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، فریده روشن ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: وضعیت شیوع بیماری سالک در شرق اصفهان را نگران کننده و تاسف آور است.

وی بیان داشت: بر تمام دستگاه‌های اجرایی مانند بهداشت و درمان، منابع طبیعی، محیط زیست و دیگر دستگاه‌های مسئول در امر سلامت مردم واجب است که در راستای ریشه کنی بیماری سالک گام جدی بردارند.

احتمال تخریب بنای تاریخی مرکز تحقیقات معلمان

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان از قصد تخریب کامل بنای مرکز تحقیقات معلمان که یک بنای تاریخی است در خیابان شمس آبادی توسط آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: اصفهان که در فقر موزه به سر می‌برد، چنین ساختمانی می‌تواند به موزه و مکانی فرهنگی تبدیل شود و عموم مردم از آن بهره ببرند، این بنا در اختیار اداره‌ای خاص است، بنابراین خواهش دارم از تخریب این سرمایه تاریخی که متعلق به مردم اصفهان است جلوگیری کنند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان نیز امروز در جلسه شورا گفت: نباید بگذاریم مانند حمام خسروآقا عصارخانه جماله نیز تخریب شده و بخواهیم از نو آن را نمونه‌سازی کنیم.

شیرین طغیانی با اعلام اینکه هفته گذشته در بازدید از منطقه سه شهرداری اصفهان با یک بافت ارزشمند تاریخی که متاسفانه به دلیل نبود مدیریت مناسب درحال نابودی است، روبه‌رو شدیم، اضافه کرد: عصارخانه ای در محله جماله و در این بافت تاریخی وجود دارد که مربوط به دوره صفوی است که بزرگتر و بکرتر از عصارخانه بازار قیصریه است و اگر به آن رسیدگی نکنیم با فاجعه بزرگ تخریب آن مواجه می‌شویم.

مدیریت شهری نیاز به تحول اساسی دارد

عضو شورای شهر اصفهان نیز در این جلسه شورا گفت: شورای پنجم باید برای تخصیص بودجه سال ۹۸، برای سه سال آینده برنامه‌ریزی کند تا بتوانیم به اهداف مدنظر خود در مدیریت شهری برسیم.

نصیر ملت اظهار کرد: مدیریت شهری نیاز به تحول اساسی دارد و با اهمیت دادن به بناهای تاریخی و احیای آن‌ها می‌توان آینده اصفهان را تضمین کرد.

وی افزود: شورای پنجم باید برای تخصیص بودجه سال ۹۸، برای سه سال آینده برنامه‌ریزی کند تا بتوانیم به اهداف مدنظر خود در مدیریت شهری برسیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: اصلی‌ترین کار پیش از ورود به بودجه سال آینده، تکمیل اطلاعات پروژه‌های نیمه تمام است.

برای تحقق بودجه سال آینده نیاز به روش‌های قابل قبول تامین مالی داریم

وی با بیان اینکه برای تحقق سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه سال آینده نیاز به روش‌های قابل قبول تامین مالی داریم، تصریح کرد: باید حلقه‌های مهندسی ارزشمند را اعلام کنیم زیرا در برخی پروژه‌های شهری طراحی‌ها مناسب نبوده و توسط افراد متخصص انجام نشده‌اند.

در ادامه دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تیرماه امسال شورای اسلامی شهر مصوب کرد که در بودجه ۹۸ باید برای مناطق ۱۵ گانه پروژه‌های محرک توسعه تعریف و بودجه مورد نیاز آن را به شورای شهر ارائه شود، همچنین شورای شهر معاونت شهرسازی را ملکف کرد که برای مدیران مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان دوره آموزشی و مشاوره برای پروژه های محرک توسعه برگزار کند.

کوروش خسروی با بیان اینکه پروژه های محرک توسعه آن دسته از پروژه‌هایی هستند که با اجرای آن برندی برای محله تعریف می‌شود، تصریح کرد: به واسطه اجرای پروژه‌های محرک توسعه، بخش خصوصی شروع به سرمایه گذاری در آن منطقه می‌کند و همانند دومینو جذب سرمایه گذار از جنس تجاری، گردشگری یا فرهنگی برای توسعه منطقه آغاز می‌شود.