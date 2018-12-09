به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی پس از تساوی برابر سپاهان، در جمع اصحاب رسانه در مورد اینکه وضعیت رفتن شما قطعی شده یا نه، اظهار داشت: بهتر است از وزارت ورزش و جوانان سؤال کنید. من نمی‌دانم چه بگویم اما هنوز قطعی قطعی نیست. گرشاسبی در خصوص شایعه تعلیق باشگاه پرسپولیس به خاطر شرایط مدیریتی که برای وی ایجاد شده است، افزود: پرسپولیس باشگاه بزرگی است، گرشاسبی خودش را آتش بزند بهتر از این است که این باشگاه تعلیق شود. پرسپولیس ۴۰ میلیون هوادار دارد و نباید این باشگاه آسیب ببیند. البته این مساله شایعه است که این شایعات جدی نیست.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: همه نفرات باید خود را فدای باشگاه کنند. کسی نباید برای ماندن به باشگاه آسیب و خدشه‌ای وارد کند. همه باید حوصله کنید تا وزارت ورزش و جوانان تصمیم نهایی را بگیرد.

مدیر عامل پرسپولیس در مورد اینکه پرسپولیس در اصفهان هم بازنده نشد و همچنان بدون باخت است، عنوان کرد: خوشحالم که این طور شد. بازیکنان ما خوب بازی کردند اما متأسفانه فرصت‌های گلزنی خود را استفاده نکردند. به هر حال یک بازی دیگر مانده تا نیم‌فصل تمام شود و این چتر سنگین محرومیت جذب بازیکن برداشته شود و پرسپولیس نفس تازه می‌کشد و نیم‌فصل را با شرایط جدیدی شروع می‌کند.

گرشاسبی در مورد اینکه او گفته نباید بازیکنانی که پرسپولیس را در شرایط سخت کنار گذاشتند به پرسپولیس برگردند، خاطرنشان کرد: من البته به این شدت چنین بحثی را مطرح نکردم. همه آنها بازیکنان کشورمان هستند. پرسپولیس شرایط سختی داشت و لنگ‌لنگان آمد و برخی از این بازیکنان کمک نکردند اما باید بگویم برای جذب بازیکن در حوزه فنی تصمیمات با برانکو و کادر فنی است و هر تصمیمی که او بگیرد در کمیته فنی بررسی می‌شود و خواسته‌های کادر فنی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.