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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۲

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان:

سرعت بروزرسانی و ارتقای علمی اساتید دانشگاهی افزایش یابد

سرعت بروزرسانی و ارتقای علمی اساتید دانشگاهی افزایش یابد

اردبیل-مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان گفت:سرعت بروزرسانی علمی اساتید دانشگاهی با توجه به نیازهای جامعه افزایش یابد تا در انطباق باسیستم‌های نوین آموزشی موفق عمل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین‌الله دادگر عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل تصریح کرد: اساتید فعال در دانشگاه‌های فرهنگیان با توجه به نقش مهمی که در تربیت معلمان دارند، نباید تنها به بحث آموزش بسنده کنند و از پرداخت به مسائل تربیتی که در حوزه «پرورش» خلاصه شده است بهره گیرند.

وی افزود: مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان را به عنوان مرکز ثقل آموزش و پرورش نامیده و این موضوع اهمیت توجه مضاعف به توان‌افزایی علمی و کیفی این دانشگاه را یادآور می‌شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از مراکز راهبردی و استراتژیک در کشور محسوب می‌شود و باید در تربیت دانشجومعلمان نهایت دقت عمل انجام شود.

دادگر با بیان اینکه دانشگاه به عنوان محلی برای تحرک علمی دانشجویان محسوب می‌شود، افزود: چنین محیط‌هایی زیرساخت‌های لازم را برای پویایی جامعه از لحاظ بصیرتی، فرهنگی و فکری فراهم می‌کنند.

وی به انجام پیگیری‌های لازم برای الحاق بودجه دانشگاه فرهنگیان به بودجه آموزش عالی اشاره کرد و ادامه داد: به منظور توجه مضاعف به منابع علمی و کتابخانه‌های دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور، پنج درصد منابع مالی باید به حوزه پژوهش و کتابخانه تخصیص داده شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: با راه‌اندازی بنیاد خیرین دانشگاه فرهنگیان مشارکت مناسب خیران را برای اعتلای آموزش و تربیت معلمان شاهد هستیم و امیدواریم چنین رویکرد حمایت‌آمیزی تداوم داشته باشد.

دادگر بر ضرورت برخورداری دانشجویان از روحیه مطالبه‌گری تاکید کرد و ادامه داد: دانشجویان با عدالت‌خواهی و حفظ روحیه استکبارستیزی خود در ساختن ایرانی آباد و عزتمند سهیم خواهند بود.

کد مطلب 4480702
محمد میرزایی ناطق

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