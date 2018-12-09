سرعت بروزرسانی و ارتقای علمی اساتید دانشگاهی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین‌الله دادگر عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل تصریح کرد: اساتید فعال در دانشگاه‌های فرهنگیان با توجه به نقش مهمی که در تربیت معلمان دارند، نباید تنها به بحث آموزش بسنده کنند و از پرداخت به مسائل تربیتی که در حوزه «پرورش» خلاصه شده است بهره گیرند.

وی افزود: مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان را به عنوان مرکز ثقل آموزش و پرورش نامیده و این موضوع اهمیت توجه مضاعف به توان‌افزایی علمی و کیفی این دانشگاه را یادآور می‌شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از مراکز راهبردی و استراتژیک در کشور محسوب می‌شود و باید در تربیت دانشجومعلمان نهایت دقت عمل انجام شود.

دادگر با بیان اینکه دانشگاه به عنوان محلی برای تحرک علمی دانشجویان محسوب می‌شود، افزود: چنین محیط‌هایی زیرساخت‌های لازم را برای پویایی جامعه از لحاظ بصیرتی، فرهنگی و فکری فراهم می‌کنند.

وی به انجام پیگیری‌های لازم برای الحاق بودجه دانشگاه فرهنگیان به بودجه آموزش عالی اشاره کرد و ادامه داد: به منظور توجه مضاعف به منابع علمی و کتابخانه‌های دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور، پنج درصد منابع مالی باید به حوزه پژوهش و کتابخانه تخصیص داده شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: با راه‌اندازی بنیاد خیرین دانشگاه فرهنگیان مشارکت مناسب خیران را برای اعتلای آموزش و تربیت معلمان شاهد هستیم و امیدواریم چنین رویکرد حمایت‌آمیزی تداوم داشته باشد.

دادگر بر ضرورت برخورداری دانشجویان از روحیه مطالبه‌گری تاکید کرد و ادامه داد: دانشجویان با عدالت‌خواهی و حفظ روحیه استکبارستیزی خود در ساختن ایرانی آباد و عزتمند سهیم خواهند بود.