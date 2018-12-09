به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهریاری در مراسم رونمایی از پلاک افتخار مرحوم احمد احمدی‌ناصری با بیان اینکه شورای پنجم شهر مشهد پیوسته به تحقق نشاط و شادابی در جامعه توجه داشته است، اظهارکرد: یکی از مظاهر و مولفه های تحقق این مهم مقوله ورزش است.

وی در ادامه گفت: ورزش برای سلامتی تمامی افراد امری ضروری است و هیچگاه نباید ترک شود؛ بسیاری از بیماری‌های افراد بواسطه ورزش قابل پیش‌گیری بوده و مصرف داروها را نیز میتوان کاهش داد.

شهریاری یکی از معضلات امروز جامعه ما را اضافه وزن افراد دانست و افزود: زندگی های ماشینی سبب شده تا شهروندان کمتر به مقوله ورزش توجه کنند و لذا شاهد این هستیم که هر روز به آمار مبتلایان بیماری های قلبی و عروقی افزوده می‌شود.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های مدیریت شهری، توجه به ورزش همگانی است و متقدیم که هزینه در این مسیر نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

وی در ادامه از شهروندان خواست که برای مسیرهای کوتاه از دوچرخه استفاده کنند چراکه علاوه بر گسترش فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی، کاهش ترافیک سطح شهر را نیز در پی خواهد داشت.