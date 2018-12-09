مجموعه هتل سینمای تخت سلیمان تکاب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تکاب عصر یکشنبه در آیین بهره برداری از این طرح افزود: مجموعه اقامتی و تفریحی هتل سینما سه ستاره تخت سلیمان تکاب در زمینی به مساحت دو هزار و ۱۵۰ متر مربع با زیربنای سه هزار و ۲۵۰ مترمربع در ۴ طبقه با ظرفیت ۲۲ اتاق و ۶۸ تختخواب با ۸۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ساخته شده است.

امیر مطلوبی ادامه داد: این هتل سینما همچنین دارای رستوران و ۲ باب تالار پذیرایی با ظرفیت یک هزار نفر است که با بهره برداری از آن تعداد مجموعه های اقامتی در تکاب به ۲ واحد رسید.

وی در خصوص امکانات این هتل افزود: این هتل با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با تسهیلات حدود ۱۳ هزار میلیون ریال در مساحتی به اندازه ۲۱۵۰ مترمربع و زیربنای ۳۲۵۰ متر مربع ساخته شده است.

مطلوبی با اشاره به وجود مجموعه جهانی تخت سلیمان در نزدیکی تکاب تصریح کرد: مجموعه جهانی تخت سلیمان و آثار بارزش تاریخی و طبیعی در نزدیکی این شهرستان موجب شده حداقل یکصد هزار مسافر در سال به این شهرستان سفر کرده و قطعاَ نیاز به ایجاد مراکز اقامتی بیشتر اعم از هتل و مهمانپذیر وجود دارد.

وی گفت: شهرستان تکاب به جهت دارابودن طبیعت بکر و روستاهای هدف گردشگری آماده سرمایه گذاری در زمینه بوم گردیست و از تمامی سرمایه گذاران بویژه سرمایه گذاران بخش گردشگری که تمایل به ایجاد اقامتگاههای بوم گردی داشته باشند حمایت های لازم در چاچوب قوانین موجود بعمل خواهد آمد.