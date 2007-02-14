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۲۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۵

با صدور بیانیه‌ای:

‌شورای سیاستگذاری ائمه‌ جمعه درگذشت امام جمعه‌ میانه را تسلیت گفت

شورای سیاستگذاری ائمه‌ جمعه در پیامی درگذشت حجت‌‌الاسلام حاج رفعت‌الله حامدی امام‌ جمعه میانه را‌ تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه خطاب به آیت ‌الله مجتهد شبستری نماینده‌ ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه‌ تبریز آمده است:  رحلت مظلومانه و شهادت ‌گونه عالم خدمتگزار و روحانی بزرگوار مرحوم حاج رفعت‌ الله حامدی امام جمعه‌ میانه (رضوان‌الله تعالی علیه) موجب تاثر و تالم شدید شد.

این عالم فرزانه که در خانواده‌ روحانی دیده به جهان گشود از همان آغاز زندگی این نکته را آموخت که باید بیاموزد و لذا خود را برای آموختن از مکتب فقه و فقاهت اهل بیت عصمت و طهارت علیهما السلام آماده کرد و پس از سال‌ها تلاش در حوزه‌های علمیه‌ میانه و قم به درجاتی از دانش و بینش دست یافت.

او در دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی به ندای رهبر کبیر انقلاب اسلامی لبیک گفت و در جهت روشنگری مردم به ترویج و تبلیغ آرمانهای امام راحل (ره) پرداخت و پس از پیروزی انقلاب در نهادهای مختلف انقلابی با خدمت صادقانه، وظیفه‌ دینی و انقلابی خویش را به خوبی انجام داد و در شهرهای مختلف ایران اسلامی در خدمت مردم قرار گرفت.

مرحوم حامدی جایگاه بلند نماز جمعه را برای نشر معارف اسلامی انتخاب کرد و در شهرهای جلفا و میانه به امر الهی نماز جمعه پرداخت. او به مدت 12 سال با خطبه‌های دلسوزانه‌اش مردم را به تقوا توصیه کرد و راه و رسم اسلامی‌ زیستن و اسلامی‌ اندیشیدن را به جامعه متذکر شد.

این روحانی شایسته عاقبت جان پاک خود را در مسیر خدمت به مردم به خدای متعال تقدیم کرد و مظلومانه مرگ شهادت‌گونه را پذیرا شد.

امروز روحانیت این افتخار را دارد که در عرصه‌ هدایت و خدمت، جان خود را در طبق اخلاص نهاده تا به پیروی از سالار شهیدان کربلا، عزت و استقلال امت اسلامی را تضمین کند.

این ضایعه اسفناک را به محضر مبارک حضرت بقیه‌ الله الاعظم (عج) و رهبر فرزانه‌ی انقلاب، حضرتعالی، روحانیت، مسئولان و مردم غیور استان آذربایجان شرقی، مردم متدین و انقلابی شهرستان میانه به ویژه خانواده آن روحانی جلیل‌القدر تسلیت عرض می‌کنیم و برای آن مرحوم از پیشگاه خالق رحمان، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان و خانواده‌اش صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم. 

کد مطلب 448076

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