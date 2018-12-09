عمل به آموزه های قرآنی عامل رفع بسیاری از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ایازی شامگاه یکشنبه در نخستین همایش قرآنی سیاست‌مدار مفسر که در سالن اجتماعات دارالقرآن زنجان برگزار شد، با بیان اینکه قرآن وسیله تمدنی و سرمنشا همه دانش‌ها است و همین ویژگی باعث شده است که نهضت‌های بزرگی در جهان شکل بگیرد، افزود: امروز به عینه می‌توان تاثیرات عمیق قرآن را در جامعه مشاهده کرد.

وی با اشاره به اینکه قرآن علوم اسلامی مختلفی را در دل خود جای داده و همین ویژگی بارز باعث شده است تا نهضت‌های بزرگی در جهان به واسطه همین علوم اسلامی شکل بگیرد، تصریح کرد: بی‌شک اگر امروز به آموزه‌های قرآن به صورت علمی و عملی اهتمام ورزیده و به آن عمل شود، بسیاری از مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستیم، مرتفع خواهد شد.

این پژوهشگر قرآنی با یادآوری اینکه مشکل و دغدغه امروز جامعه ما این است که با وجود اینکه قرآن را در کنار خود داریم، اما کمتر شاهد اثرگذاری آن در زندگی خود هستیم، ادامه داد: خوشبختانه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اتفاقات خوبی در عرصه تفسیر قرآن شکل گرفته است که نمونه بارز این اتفاقات را باید «تفسیر راهنما» دانست که نقطه عطفی در نگرش به تفسیر موضوعی قرآن به‌شمار می‌رود.

ایازی با اشاره به خصوصیات بارز مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در عرصه‌های مختلف از جمله عالم سیاست، دین‌داری و ...، اظهار کرد: آیت‌الله هاشمی در همه این عرصه‌ها شخصیتی عقلانی داشت که این نگاه عقلانی را می‌توان در مباحث مهمی چون تقسیر قرآن به عینه دید که همه این اتفاقات خوب به واسطه آیت‌الله هاشمی به این خاطر بود که ایشان برای رسیدن به مقصود، تلاش کردند و با شعار کار را پیش نبردند.

وی با بیان اینکه ریشه‌یابی علت اصلی برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی، ما را به مقوله‌هایی چون فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی می‌رساند، بیان کرد: اگر دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم، مقصر آن خودمان هستیم، به همین خاطر از همین امروز باید اصلاح را از درون خود، خانواده خود و جامعه آغاز کنیم تا از دشواری‌هایی که امروز دچار آن شده‌ایم رهایی یابیم.