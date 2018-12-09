به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان رحمان نژاد عصر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو اظهارداشت: روز دانشجو نماد استقلال طلبی در برابر استکبار است و این روز جایگاه ویژه ای در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی افزود: اکنون پس از گذشت سال ها از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ روز دانشجو به عنوان نماد نشاط، عزت و عدالت خواهی است و تا زمانی که دانشجو به عنوان نماد پویایی حضور داشته باشد، تغییر و تحول نیز در جامعه هر روز مشاهده خواهد شد.

رحمان نژاد ادامه داد: دانشگاه پیام نور پیرانشهر دارای پنج نفر هیئت علمی و هفت کارمند است که زمینه تحصیل را برای ۱۵۰۰ نفر دانشجو در ۱۸ رشته از جمله روانشانسی، علوم تربیتی، حقوق و حسابداری و... فراهم کرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور پیرانشهر اظهارداشت: ۱۰۰ استاد در این دانشگاه مشغول به تدریس می باشند، همچنین برای ارائه خدمت بهتر به دانشجویان عزیز از مسئولین تقاضا داریم تا نسبت به بهبود امکانات رفاهی از جمله احداث سالن غذاخوری و اختصاص مسیر ویژه تاکسی برای سرویس دهی به دانشجویان اقدام شود.

رحمان نژاد در رابطه محاسن تحصیل در دانشگاه پیام نور گفت: تحصیل در دانشگاه پیام نور بر مبنای دانشجو محوری است که حضور دانشجو در دانشگاه اجباری نیست و زمینه برای تحصیل افراد شاغل نیز فراهم شده است.

وی افزود: همچنین سهولت تحصیل برای داطلبان بومی نیز یکی دیگر از این مزایا است که ۹۵ درصد دانشجویان دانشگاه پیام نور این شهرستان بومی بوده که از لحاظ تامین خوابگاه برای تحصیل این مشکل وجود ندارد، یکی دیگر از مباحث مهم، تحصیل به صورت نیمه حضوری و مجازی است که در دانشگاه پیام نور نیز این امکان فراهم شده است.

رحمان نژاد با اشاره به ۲۵ آذر روز پژوهش افزود: دانشگاه در دو محور آموزش و پژوهش فعالیت دارد که بحث آموزش در قالب درس، استاد و کلاس اجرا می شود و بحث پژوهش به عنوان موتور محرکه یک جامعه نتیجه آموزش در دانشگاه است که می تواند دست آوردهای بزرگی را برای جامعه داشته باشد، که دانشگاه پیام نور پیرانشهر توانسته است در این رابطه بیش از ۲۰۰ مقاله علمی- پژوهشی ارائه دهد.