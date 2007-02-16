با بودجه سال آینده نباید از ورزشکاران توقع مدال داشت

سرمربی تیم ملی شنای کشور درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شنا به عنوان ورزش پایه درتمام دنیا شناخته می شود و فدراسیون شنا بدون بودجه نمی تواند برای شناگران خود کاری مفید انجام دهد.

وی افزود: کمیته ملی المپیک سال گذشته از فدراسیون شنا حمایت های مطلوب داشت و فدراسیون توانست اغلب برنامه های پیش بینی شده خود را با موفقیت انجام دهد اما با کاهش بودجه کمیته ملی فدراسیون شنا قادربه انجام برنامه های سال آتی خود نخواهد بود.

خبازیان خاطرنشان کرد: هم اکنون اغلب ورزشکاران کشور برای حضور در عرصه های بین المللی برنامه ریزی دارند که بدون طی اردو و مسابقه تدارکاتی نمی توان آنها را به این عرصه ها اعزام کرد.

وی تصریح کرد: حجم عملیات روانی و بدنی که قبل از مسابقات مختلف بین المللی به منظور آماده سازی بر روی ورزشکاران صورت می گیرد بسیار بالاست و این برنامه های بیش از هر چیز به بودجه نیاز دارند.

خبازیان یادآورشد: با روندی که امسال در بودجه های کمیته ملی المپیک دیده می شود سهم فدراسیون شنا از این بودجه های ناچیز است بنابراین مسئولان فدراسیون نمی دانند چگونه توقعات زیادی که از این فدراسیون وجود دارد برآورده سازند.

وی یادآورشد: برنامه های آماده سازی، پشتوانه سازی، قهرمان پروری و ... بدون هزینه فقط درحد حرف هستند و بدون اعتبارات کافی نمی توان برای پیشرفت ورزش شنا برنامه ریزی کرد.

خبازیان پیش بینی کرد: با روند پیش بینی شده برای کمیته ملی المپیک ورزش شنا به جای پیشرفت رشد منفی داشته باشد.