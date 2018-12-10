قانون بازنشستگان در دانشگاه ها اجرا شد/ تغییر ۲ رئیس دانشگاه

حسین سیمائی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات وزارت علوم در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون مختص افرادی است که بازنشسته شده و دوباره آغاز به کار کرده اند.

وی ادامه داد: در دانشگاه های وزارت علوم نیز روسای دانشگاه های شیراز و مازندران بازنشسته بودند و از دوره قبل به عنوان رئیس دانشگاه منصوب شده بودند که جایگزین هر دو نفر معرفی شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: با وجود اینکه این قانون شامل حال دانشگاه ها نمی شد، اما چون وزارت علوم اصل قانون را مناسب و منطقی می داند از قانون مجلس استقبال کرده و آن را اجرایی کرد.

وی تاکید کرد: در دوره وزارت دکتر غلامی، هیچ بازنشسته ای به سمت ریاست دانشگاه انتخاب نشده است.

به گزارش مهر، قانون منع بکارگیری بازنشستگان، صراحت دارد که استادان بازنشسته به هیچ عنوان نمی‌توانند در سمت‌های دولتی به کار گرفته شوند به این نحو که استادان بازنشسته حتی نباید در سمت‌های دانشگاهی مانند معاون یا رئیس دانشگاه یا معاون وزیر علوم حضور داشته باشند.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نحوه بازنشستگی استادان دانشگاهی شرایط خاص خود را دارد؛ با توجه به اینکه دانشگاه‌ها براساس قانون برنامه به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند، شرایط بازنشستگی در دانشگاه‌ها با شرایط بازنشستگی در دستگاه‌های دولتی تفاوت دارد و تابع قوانین مورد تصویب هیئت امنا است.