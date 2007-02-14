به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معدن و کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور را تصویب نمود .

بر اساس این اساسنامه شرکت مرکز تحقیقات ‌و آزمایش و آلایندگی خودرو ایران با شرکت مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران ادغام و نام آن به شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور اصلاح می گردد.

هدف شرکت یاد شده ،ایجاد توسعه ،‌تسریع ،‌حمایت و پشتیبانی در اجرا و تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های صنایع حمل و نقل ریلی ،‌ایجاد وحدت رویه ،‌کاهش هزینه‌های اجرا و بومی نمودن صنعت ساخت تجهیزات ثابت و متحرک مرتبط با قطار شهری به عنوان مجری طرح‌قطار شهری کشور و همچنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه‌های مذکور می باشد.

همچنین شرکت قطارشهری کشور که در قالب شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور ساماندهی شده است، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وابسته به وزارت کشور است و دارای شرکت های عملیاتی ( نسل دوم ) می باشد که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره خواهد شد .

بر اساس این مصوبه مدت شرکت نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است. شرکت می تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شعب یا نمایندگی‌هایی تاسیس نماید سرمایه شرکت مبلغ یک هزار میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم یک هزار ریالی می باشد و کلیه سهام آن متعلق به دولت است.

این اساسنامه فعالیت و وظایف شرکت مذکور را انجام مطالعات امکان سنجی برای ایجاد و توسعه صنایع حمل و نقل ریلی،تهیه طرح‌های اجرایی متناسب با نیاز‌های حمل و نقل ریلی و ایجاد سیستم‌های جامع ترافیک و حمل و نقل ریلی در شهرها‌ی بزرگ و اعمال نظارت در اجرای اینگونه طرح‌ها ،تهیه و تدوین ضوابط و معیار‌ها برای یکسان سازی اهداف مرتبط با وظایف شرکت ،.....وتاسیس شرکت های مورد نیاز برای قطار شهری کل کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی جهت ارتقا سطح علمی و دانش فنی مرتبط با اهداف شرکت ذکر می کند .