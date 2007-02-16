آرزوهای دیرینه سوارکاران بر باد می رود

نایب رییس فدراسیون سوارکاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال رفع مشکل قرنطینه اسب های ایرانی پس از 30 سال ، امیدهای زیادی در دل سوارکاران و مسئولان فدراسیون سوارکاری کشور به وجود آمد که با کاهش بودجه های کمیته ملی المپیک به گونه ای همه آن امیدها برباد رفته است.

وی افزود: رشته سوارکاری درمقایسه با سایر رشته های ورزشی دیگر به هرحال پرهزینه است و مسئولان فدارسیون سوارکاری بدون حمایت کمیته ملی المپیک قادر به تامین نیازهای فدراسیون نخواهند بود.

واردی خاطرنشان کرد: ازهم اکنون حضور ملی پوشان سوارکاری کشور در رقابت های بین المللی منتفی است زیرا در صورت عدم تخصیص اعتبارات لازم این امرامکان پذیرنیست.

وی تصریح کرد: اغلب کشورها پس از راه اندازی اولین مرکز قرنطینه اسب در ایران آماده حضور سوارکاران ایرانی در عرصه های بین المللی هستند که با اعتبارات کمیته ملی المپیک به نظر می رسد این کارنشدن است و سوارکاران نمی توانند به خارج از کشورسفر کنند.

واردی یادآور شد: کاهش اعتبارات کمیته ملی المپیک به تمام رشته های ورزشی کشور به خصوص آنهایی که درعرصه های بین المللی و آسیایی حضورمی یابند متضرر خواهد شد و مشکلات بسیاری پیش روی ورزش کشور قرار می گیرد.

به گزارش مهر، برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ایران و با راه اندازی اولین مرکز قرنطینه اسب کشور در کرج از این پس سوارکاران ایرانی با اسب های خود در مسابقات برون مرزی شرکت می کنند که با وضعیت بودجه های کمیته ملی المپیک به نظر می رسد اعزام سوارکاران با اسب هایشان به مسابقات که پرهزینه نیز هست منتفی شود.