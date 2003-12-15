درخواست بوش از فرانسه و آلمان براي ادامه همكاري در خصوص ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از العربيه جرج بوش امروز دركنفرانسي مطبوعاتي گفت : اگرچه در مسئله عراق بين كشور آمريكاو آلمان و فرانسه اختلاف است اما اين سه كشور در افغانستان با يكديگر همكاري دارند و در بسياري از زمينه هاي ديگر از جمله درباره مسئله ايران نيز اين سه كشور همكاريهاي خوبي داشته اند ."

وي با اذعان به موفقيت بيشتر اروپا در مسئله ايران گفت :" اروپا با سياست خود در قبال ايران توانست اين كشور را به همكاري بيشتر با قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي وادارد و اين نشانه اي از نياز ما به همكاري ما با كشورهاي بزرگ اروپايي يعني فرانسه و آلمان است و از اين كشورها مي خواهيم در زمينه ايران همكاري بيشتري با ما داشته باشند ."

وي گفت :" هم اكنون بيش از 60 كشور در عراق با ما همكاري مي كنند و ما از همكاريهاي بين المللي در اين كشور استقبال مي كنيم ."

بوش در پاسخ به اين سوال كه آيا دستگيري صدام اختلافات بين كشور آمريكا و كشورهاي فرانسه و آلمان را كه در جنگ عراق بروز كرد كاهش خواهد داد گفت:" پس از حوادث 11 سپتامبر ما براي تامين امنيت آمريكا سياستي اتخاذ كرديم كه بر طبق آن به نقاطي كه براي اين كشور تهديد جدي به حساب مي آمد از قبيل افغانستان و عراق حمله كرديم اما كشورهاي فرانسه و آلمان با اين عمل ما موافق نبودند و از اين جا اختلافات آغاز شد ."

وي ادامه داد :"جيمز بيكر فرستاده واشنگتن به اين كشورها سفر خواهد كرد تا درباره اختلافات درخصوص حضور اين دو كشور در عراق بحث كند . مذاكره وي بيشتر درباره قرضهاي عراق خواهد بود .اگر هدف كمك به عراق است از راههاي زيادي مي توان به بازسازي اين كشور كمك كرد ."

وي گفت :" محاكمه صدام با حضور عراقيها برگزار خواهد شد اما اين محاكمه بر طبق قوانين بين المللي خواهد بود .

بوش گفت :" مردم عراق بيشترين ظلم را از اين فرد تحمل كردند و بيشترين حق را دارند كه در محاكمه وي شركت كنند . در دادگاه صدام مردم عراق بيشترين حضور را خواهند داشت و اين دادگاه عادلانه و طبق قوانين بين المللي حكم خواهد داد."

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از دستگيري صدام زمان آن فرا نرسيده است كه نيروهاي آمريكايي اين كشور راترك كنند ، گفت :" تعيين جدول زمانبندي در رابطه با زمان خروج نيروهاي آمريكايي از عراق بسيار دشوار است . اما مهمترين وظيفه و هدف ما از حمله به عراق و تداوم حضور در اين كشور تامين امنيت آمريكا است و تا اين اطمينان براي ما حاصل نشده است ما اين كشور را ترك نخواهيم كرد."

وي گفت :" با وجود دستگيري صدام ، حملات عليه نيروهاي ائتلاف در عراق ادامه خواهد داشت و ما شاهد حملات بيشتري در اين كشور خواهيم بود چرا كه هنوز طرفداران و دوستداران وي در اين كشور حضور دارند و حملات تروريستي را سازماندهي خواهند كرد. با اين وجود صدام هرگز بازنخواهد گشت . "

بوش در رابطه با پيشنهاد صدام براي مذاكره با آمريكا گفت :"من هيچ اطميناني به صدام ندارم اين فرد بارها به ما دروغ گفته است و نه تنها به ما بلكه به همه جهان دروغ گفته است . حالا هم هيچ تضميني نيست كه وي راست مي گويد و احتمال دارد اين هم يك بازي ديگر باشد."

وي گفت : در محاكمه صدام به نظر عراقيها ارزش بسياري خواهيم داد و عراقيها در اين محاكمه شركت خواهند كرد . "

بوش در پاسخ به اين سوال كه آيا دستگيري صدام به آمريكاييها كمك خواهد كرد كه سلاحهاي كشتار جمعي را كه بهانه آمريكا براي حمله به اين كشور بود پيدا كنند ، گفت :" ما نخواهيم توانست اطلاعاتي در اين زمينه از صدام به دست آوريم او از ابتدا از دادن اطلاعات در اين زمينه خودداري كرد و موضع خود را تغيير نخواهد داد . من نسبت به اين موضوع شك دارم . صدام شخصي بود كه حتي حاضر بود اين سلاحها را برعليه مردم خود به كار گيرد و يك بار نيز با بمبهاي شيميايي مردم كشور خود را مورد هدف قرار داد . نمي توان به حرفهاي وي اطمينان داشت ."

بوش دستگيري صدام را نشاندهنده اقتدار سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا دانست و ادعا كرد:" دمكراسي سازي در عراق تاثير بسيار زيادي بر منطقه خواهد داشت . من خوشحالم كه صدام دستگير شد . پس از دستگيري وي من با پدرم ، رامسفلد و كونداليزا رايس صحبت كردم . پدرم ساعت 5 صبح در حاليكه من خواب بودم به من زنگ زد و اين روز را به من تبريك گفت و گفت :" امروز روز بساير بزرگي براي آمريكا است . "

وي گفت :" من به پدرم پاسخ دادم به نظر من امروز روز بسيار بزرگي براي مردم آمريكا و روز بسيار بزرگتري براي مردم عراق است و من اين روز را به تمام جهانيان تبريك مي گويم و خوشحالم كه جهان از شر اين ديكتاتور رها شد. "