معافیت صنف چاپ از پرداخت مالیات در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ صبح امروز در سالن خلیج فارس مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران با حضور حجت الاسلام محمد شاهی عربلو، رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ، روسای اتحادیه های صنفی صنعت چاپ و رئیس مرکز پژوهشی صنعت چاپ برگزارشد .

رئیس کمیسیون صنایع مجلس پس از بازدید از بخش های مختلف این نمایشگاه در جمع خبرنگاران حضور یافت و گفت : امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی علی رغم همه تهدیدات و موانعی که در همه بخش ها برای ما به وجود آورده اند همچنان با قدرت به پیش حرکت می کند و کشورهای دنیا هم بدون توجه به تهدیدات به توسعه روابط اقتصادی و فنی خود با ایران ادامه می دهند .

وی افزود : برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ در تهران که امسال سیزدهمین دوره آن را افتتاح کردیم یکی از نشانه هایی است که تهدیدات را بی اثر کرده و هنرمندان و فعالان صنعت چاپ کشور ما می توانند در این عرصه توانایی های خود را نشان دهند .

محمد شاهی عربلو یادآور شد : هنرمندان صنعت چاپ در این سال ها با توجه به همه کمبود ها به خوبی از عهده وظایف خود بر آمده اند و ما هم اکنون می توانیم همه نیازمندی های کشور را تامین کنیم و دیگر در بخش های مهمی از این صنعت به دیگر کشورها متکی نباشیم .

وی تصریح کرد : صنعت چاپ امروز می تواند در عرصه تجارت خارجی هم فعال عمل کند و عمده سفارش های چاپی را از کشورهای همسایه دریافت کند .

رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد : دست اندرکاران این صنعت می توانند درخصوص حمایت های مجلس شورای اسلامی از این بخش اطمینان داشته باشند تا محرومیت های این صنعت را برطرف کنیم . متاسفانه هنوز قانون مشخصی برای صنعت چاپ در مجلس تصویب نشده است و نداشتن قانون مستقل صنعت چاپ باعث شده تا این صنعت زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد .

وی ادامه داد : با اینکه در قانون نظام صنفی هم تاکید شده است دولت را مکلف کرده ایم که هرکس برای فعالیت در صنعت چاپ از وزارت ارشاد مجوز می گیرد باید مجوزی هم از اتحادیه صنفی چاپ دریافت کند اما هنوز این مساله مراعات نمی شود . مجوز وزارت ارشاد تنها صلاحیت امنیتی و سیاسی فرد را تضمین می کند ولی فعالیت تخصصی فعالان این صنعت را باید اتحادیه های صنفی چاپ مشخص کنند که این مهم به انجام نمی رسد .

شاهی عربلو اضافه کرد : مجلس از وزارت ارشاد انتظار دارد که به هر فردی که مجوز فعالیت می دهد شروع فعالیتشان را منوط به دریافت مجوز از اتحادیه های صنفی کند تا لااقل اگر دولت حمایت چندانی از صنف و صنعت چاپ نمی کند اصول این صنف در کشور مراعات شود .

وی با اشاره با قانون معافیت های مالیتی صنف چاپ گفت : مجلس شورای اسلامی برخلاف نظر وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور اعتقاد دارد که عمده فعالیت های این صنف مشمول مالیات است و این موضوع هم اکنون در کمیسیون در دست بررسی است که بعد از فصل بودجه در جلسه ای در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد .

به گزارش مهر ، سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی ایران به مدت چهار روز از 25 تا 28 بهمن 1385 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود . این نمایشگاه در سالن های 31 ، 35 ، 38 ، 40 و 44 برگزار می شود

کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه عبارتند از انواع ماشین آلات چاپ و بسته بندی ، صنایع لیتوگرافی ، صحافی ، کاغذ ، مقوا و کارتن که در فضای مفیدی بیش از 11 هزار مترمربع از ساعت 10 صبح تا 17 عصر به نمایش در می آیند .

به گفته رئیس سیزدهمین نمایشگاه صنعت چاپ 358 شرکت داخلی و 107 شرکت خارجی از 26 کشور جهان شامل ترکیه ، تونس ، سوئیس ، سوئد ، تایوان ، چین ، آلمان ، ایتالیا ، مصر، مالزی ، اندونزی ، کانادا ، اردن ، اتریش ، اوکراین ، بریتانیا ، امارات متحده عربی ، عربستان سعودی ، کویت ، هند ، پاکستان ، روسیه ، فرانسه و کره جنوبی حضور دارند .