سپاهان و پرسپولیس شانس قهرمانی/فغانی اعتبارخود را زیرسوال نمی برد

حمید بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس اظهار داشت: روز یکشنبه بازی خوبی را از دو تیم سپاهان و پرسپولیس شاهد بودیم که با توجه به جو ورزشگاه و جایگاه دو تیم در جدول رده بندی، از حساسیت بالایی برخوردار بود.

وی با بیان اینکه نمی توان گفت کدام تیم از لحاظ فنی برتر بود، تصریح کرد: ولی بطور کلی سپاهان در هوا و پرسپولیس در زمین، نبض بازی را در دست داشتند.

مربی سابق تیم سپاهان اصفهان بیان داشت: در بازی های با این حساسیت بالا ، تیمی که کمترین اشتباه را داشته باشد و بهترین استفاده را از موقعیت های خود ببرد، برنده خواهد بود. دیروز هم شاهد بازی دو تیم قدرتمند و هم طراز فوتبال ایران بودیم که همه از آن لذت بردند.

قلعه نویی همیشه در انتخاب دروازه بان حساسیت بالایی به خرج می دهد

وی در تمجید عملکرد پیام نیازمند افزود: قلعه نویی همیشه در هر تیمی سرمربی بوده است، در انتخاب پست دروازه بان حساسیت بالایی به خرج داده که از نمونه های آن به وحید طالب لو، رحمتی، مظاهری و غیره می توان اشاره کرد و در سپاهان هم شاهد درخشش نیازمند جوان در خط دروازه هستیم

فغانی اگر هم اشتباه کرده باشد، باز هم جزو بهترین داوران دنیاست

وی در باره اتفاقات و حواشی داوری امروز گفت : قضاوت در چنین مسابقه حساسی با این جو سنگین تماشاگران و انتظارات مربیان و بازیکنان، کار بسیار سختی است، به نظرم بطور کلی فغانی به جز یک صحنه، قضاوت خیلی خوبی داشت

فغانی اعتبار بین‌المللی خود را زیر سوال نمی‌برد

وی پیرامون حواشی بوجود آمده پیرامون قضاوت فغانی افزود : هر داوری ممکن است سهوا اشتباهی در طول بازی انجام دهد. داوری مثل فغانی که عملکردش دائما زیر ذره بین فیفا و کنفدراسیون آسیاست به هیچ عنوان عامدانه یا به نفع یک تیم سوت نخواهد زد چون اعتبار بین المللی خود را زیر سوال می برد و این اظهار نظرهایی که می بینیم اصلا درست نیست.

سپاهان باید به فکر جانشین سوارز و کومان باشد

وی در واکنش به نقل و انتقالات نیم فصل افزو : نیم فصل موقعیت خوبی برای ترمیم نقاط ضعف تیم هاست، به نظرم سپاهان باید در پست بازیکن بازی ساز و خط حمله جانشین های مطمئن و خوبی برای کومان و استنلی پیدا کند تا در ادامه به مشکل برنخورد

سپاهان و بیشترین شانس برای قهرمانی

وی در پاسخ به پیش بینی قهرمان لیگ گفت: تیم سپاهان و پرسپولیس از شانس بیشتری برخوردارند ولی باید ببینیم تراکتور و مهره هایی که در نیم فصل صحبت از جذب آنها خواهد بود چگونه عمل می کنند، استقلال کم کم خود را به جمع مدعیان رسانده و پدیده هم فوتبال زیبایی ارائه می دهد ولی به نظرم پدیده در ادامه فصل امتیاز از دست خواهد داد.