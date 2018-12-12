به گزارش خبرنگار مهر، کار تیم فوتبال استقلال در نیم فصل نخست با انجام یک بازی معوقه مقابل پدیده به پایان می رسد و بعد از آن نیم فصل برای آبی پوشان به پایان خواهد رسید.

باتوجه به تغییرات گسترده ای که ابتدای فصل در این تیم ایجاد شد و بسیاری از بازیکنان تاثیر گذار از آن جدا شدند و نفرات جدیدی جای آنها را گرفتند، آبی پوشان فصل را خوب آغاز نکردند و گلایه های شفر بعد از نتایج نامطلوب این تیم آغاز شد و بعد از آن اوج گرفت.

آبی ها از همان هفته های ابتدای نسبت به جذب چند بازیکن جدید احساس نیاز کرده و افکار عمومی را هم برای خریدهای جدید زمستانی آماده کردند. مسلم است شفر دوست دارد در نیم فصل دوم تیمی متفاوت و تقویت شده را روانه میدان کند. به خصوص که دیدارهای آسیایی این تیم هم آغاز می شود و بضاعت تیم شفر برای حضور در گروه مرگ کافی نیست.

محسن کریمی و داریوش شجاعیان دو بازیکن تیم استقلال هستند که نامشان در لیست نیم فصل نخست نبود و قطعا نام این دو به لیست نیم فصل دوم اضافه می شود. به جز این دو بازیکن، با استناد به صحبت های استقلالی ها مهاجم یا مهاجمانی با ویژگی تمام کنندگی و یک هافبک بازی ساز نیز از بازیکنان مورد نیاز این باشگاه برای نیم فصل دوم است.

اضافه شدن حداقل ۴ یا ۵ بازیکن شاید برای تقویت این تیم در نیم فصل دوم اتفاق خوبی باشد. اما همین موضوع می تواند معمای بزرگی را پیش روی آبی ها بگذارد که به جای این نفراتی که قرار است اضافه شود، کدام بازیکنان باید از لیست این تیم خارج شوند.

گمانه زنی در این زمینه زیاد انجام شده اما تاکنون هیچ مقام مسئولی در باشگاه استقلال رسما از لیست خروجی صحبت نکرده است و این که کدام بازیکنان شانس کمتری نسبت به دیگران برای همراهی کردن آبی پوشان در نیم فصل دوم دارند مشخص نیست.

قطعا تنها خطی که در نیم فصل دوم دست نخواهد خورد، خط دروازه آبی هاست. جایی که رحمتی، حسینی و مهدی نوراللهی با کمترین حاشیه و با بیشترین ضریب اطمینان کارشان را می کنند و این خط را تبدیل به امن ترین خط این تیم کرده اند.

در خط دفاعی استقلال نفراتی مثل چشمی، منتظری، دانشگر، غفوری، محمدی مهر، زکی پور و سهرابیان از امنیت برخوردار هستند و بعید است نام یکی از آنها در لیست خروجی قرار گیرد. اما در همین خط میثم تیموری و خسرو حیدری کمتر از سایرین مورد استفاده قرار گرفته اند و حاشیه امنیت کمتری نسبت به دیگر مدافعان دارند.

در خط میانی اما شرایط می تواند متفاوت باشد. علی کریمی، طارق همام، فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، مارکوس نیومایر و جابر انصاری هافبک های بزرگسال این تیم هستند که به این نفرات، مهدی قائدی و رضا آذری جوان هم اضافه می شوند. بازیکنانی که نامشان در لیست بزرگسالان قرار نمی گیرد.

به این جمع رضا کریمی بازیکن جدید آبی ها اضافه شد و محسن کریمی به همراه داریوش شجاعیان هم افزوده خواهند شد تا فشردگی در خط میانی استقلال مشهود باشد. اگر قرار باشد یک هافبک بازیساز دیگر هم به جمع آبی پوشان اضافه شود، خروج حداقل ۳ بازیکن از لیست استقلال در این خط الزامی خواهد بود.

علی کریمی، فرشید باقری، فرشید اسماعیلی و طارق همام با عملکرد خوبی که داشتند میخ خود را برای نیم فصل دوم محکم کوبیده‌اند و امکان این که نام شان در لیست خروج قرار بگیرد وجود ندارد. رضا آذری و مهدی قائدی را هم خطری از این بابت تهدید نمی کند چرا که نه تنها نام آنها لیست بزرگسالان را پر نمی کند، بلکه عملکردشان هم قابل دفاع است.

جابر انصاری در نیم فصل اول خیلی کم مورد اعتماد شفر قرار گرفت اما او از فرصت های اندکی که گرفت بد استفاده نکرد و حتی مقابل سپیدرود گلزنی هم کرد.

آبی پوشان در خط حمله بازیکنانی مثل الحاجی گرو، روح الله باقری، مرتضی تبریزی و مرتضی آقاخان را دارند. اینها به جز صیادمنش و سجاد آقایی هستند که به دلیل شرایط سنی، لیست این تیم را اشغال نمی کنند.

اگر قرار باشد یک یا دو مهاجم به لیست آبی پوشان اضافه شود، باید به ازای آن بازیکن از این لیست خارج شد. اگر صیاد منش را از این فهرست خارج کنیم، گرو، تبریزی و باقری در مجموع در لیگ برتر ۲ گل در یک نیم فصل زده اند که این آمار قابل دفاع نیست. با این توضیح که گرو هیچ سهمی در گل های آبی پوشان در لیگ برتر ندارد.

مرتضی آقاخان به دلیل مصدومیت در نیم فصل اول فرصت بازی نیافت. وی با آبی پوشان قرارداد ۳ ساله دارد و مازاد اعلام کردن این بازیکن استقلال را دچار ضرر مالی زیادی می کند. این شرایط برای الحاجی گرو هم صدق می کند.

تبریزی بازیکنی است که با صرف هزینه‌ای قابل توجه از ذوب آهن به استقلال پیوست و مازاد اعلام کردن وی نیز نمی‌تواند چندان منطقی باشد. ارزان ترین مهاجم استقلال روح الله باقری است که عملکردی قابل قبول تر از دیگر مهاجمان داشته و اگر ملاک برای حفظ مهاجمان شایسته سالاری باشد، باقری در ته این صف قرار می‌گیرد.

شفر باید تعدادی از بازیکنان بزرگسالش را مازاد اعلام کند. اگر عملکرد نیم فصل بازیکنان ملاک باشد برخی بازیکنان در اولویت قرار می گیرند. اما هنوز استقلالی ها در مورد بازیکنانی که می توانند در لیست خروجی قرار بگیرند به جمعبندی نرسیده اند.

شنیده می شود در این رابطه بین شفر و کمیته فنی اتفاق نظر وجود ندارد و در حالی که اغلب اعضای کمیته فنی روی بازیکنانی نظر دارند که در نیم فصل نخست انتظارات را بر آورده نکرده اند، شفر معتقد است می توان به آنها اعتماد کرد و فرصت بیشتری در اختیارشان قرار داد.

خروج نام برخی از بازیکنان از لیست و فسخ قرارداد با آنها باعث بروز خسارات مالی زیاد به استقلال می شود اما جذب بازیکن جدید بدون خلوت کردن لیست هم میسر نمی باشد.