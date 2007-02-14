در پیشگیری از اعتیاد موفق نبوده ایم

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، رئیس کل دادگستری مازندران امروز در اولین گردهمایی سراسری اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور در مجتمع رفاهی شرکت نفت محمود آباد ، افزود: سال جاری بیشترین آمار ورودی به زندانهای مازندران مربوط به مجرمان مواد مخدر بوده است.

حسین طالبی تصریح کرد: روزانه 5/3 نفر به جمعیت کیفری استان افزوده می شود و نظام کیفری که عمدتا کارکرد آن کشف جرم است تا کنون نتوانسته جلوی این پدیده شوم را بگیرد.

وی با بیان این مطلب که مقوله مواد مخدر در استان سبب از هم پاشیدگی بنیان خانواده می گردد ، اظهار داشت : متاسفانه در برخورد با معتادان و پیشگیری از اعتیاد موفق نبوده ایم.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: دادگستری این آمادگی را دارد که در مبارزه با توزیع مواد مخدر ، دستگاههای نظامی و امنیتی را کمک کند.

وی ، کار درمانی از عوامل بسیار موثر درمبارزه با مواد مخدر برای معتادان در زندان ها دانست و وارد کردن معتاد به زندان ها را امری نادرست عنوان کرد.