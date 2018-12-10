ملاک ارزیابی دستگاه های اجرایی استفاده از صندوق توسعه ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، یداله رحمانی در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان با اشاره به این که در شرایط فعلی کشور باید تولید را مورد توجه و حمایت جدی قرار دهیم، اظهار داشت: در ارائه تسهیلات به بخش تولید باید به اهلیت سرمایه‌گذاران توجه کرد ولی جهت گیری اصلی باید پشتیبانی از بخش تولید باشد.

سرپرست استانداری فارس نقش سیستم بانکی برای حل مشکلات و تأمین منابع مالی بخش‌های مختلف اقتصادی در شرایط فعلی کشور را بسیار ویژه دانست و گفت: در سال ۹۵، یک هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت مستقیم و غیرمستقیم در استان فارس پرداخت شده و این رقم در سال ۹۶ به یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

رحمانی ادامه داد: عملکرد استان فارس در طرح اشتغال پایدار حدود ۱۲۵ درصد بوده که نشان دهنده تلاش مدیران استان و دستگاه‌های ذیربط است.

وی با اشاره به مطالبات معوق بانک های استان، اظهار داشت: برای پیگیری مطالبات سیستم بانکی باید بر اساس فرمتی مشخص در حوزه های مختلف کشاورزی، خدماتی، زیرساختی و تولیدی گزارش این معوقات تنظیم شود و این موضوع در جلسات هماهنگی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی، واحدهای بدهکار و بانک ها مطرح و پیگیری شود.