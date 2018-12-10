قیمت مصوب گوشت مرغ ۹۸۰۰ تومان شد/ تشکیل کارگروه تعیین قیمت ماهی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع افزایش قیمت گوشت مرغ در استان طی چند روز گذشته، اظهار داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته قیمت گوشت مرغ گرم در استان مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا در جلسه ای که برگزار شد قیمت گوشت مرغ گرم در استان ۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده، عنوان کرد: کسانی که بالاتر از این قیمت، گوشت مرغ را در بازار عرضه کننده مورد برخورد جدی قرار می گیرند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در ادامه همچنین با اشاره به موضوع قیمت شیر در استان، بیان کرد: در این زمینه نیز مصوب شده که دامداران باید شیر را با قیمت دو هزار تومان به تولید کنندگان فرآورده های لبنیات عرضه کنند.

صفی خانی همچنین به قیمت ماهی در بازار استان اشاره کرد و گفت: در این راستا با توجه به افزایش قیمت ماهی در استان، مقرر شد که سازمان جهاد کشاورزی و شیلات لرستان کارگروه ویژه ای را تشکیل دهند و مشکلات موجود در این زمینه را بررسی و تمهیدات لازم برای رفع مشکل قیمت بالای ماهی در استان را اتخاذ کنند.