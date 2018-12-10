استکبار به دنبال منزوی کردن ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در مراسم تجلیل از تیم‌های برتر و دست‌اندرکاران مسابقات نظامی بین المللی روسیه ۲۰۱۸، گفت: حضور در این مسابقات بیانگر تلاش، پشتکار، اراده و عزم راسخ تیم‌ها و نفرات است و باید از همه عوامل و دست اندرکاران برتر مسابقات تقدیر و تشکر کرد. به عزیزانی که در این مسابقات حائز رتبه‌برتر شدند، تبریک می‌گویم.

وی با اشاره به سابقه حضور تیم‌های نظامی ایران در مسابقات بین المللی روسیه، افزود: هر ساله شاهد رشد و پیشرفت تیم‌های نظامی ایران هستیم. در سال سوم با تلاش، کوشش و جدیت بیشتر تیم‌ها و برنامه ریزی دقیق معاونت آموزش و تربیت ارتش توانستیم نتایج به مراتب بهتری را به دست بیاوریم.

معاون هماهنگ کننده ارتش همچنین به قهرمانی تیم نظامی ایران در مسابقات غواصی به میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: نتایج کسب شده در همه بخش‌ها ارزشمند است. باید تدابیری را بیاندیشیم که برای سال آینده نتایج و عملکرد بهتری داشته باشیم. کسب رتبه هفتم در بین ۳۲ کشور نشان از توانمندی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه با تلاش، تمرین و برنامه‌ریزی باید رتبه‌های بهتری را کسب کنیم،یادآور شد: اطمینان دارم که می‌توانیم بهتر از این عمل کنیم. ما ارتش‌های منطقه را می‌شناسیم و توانمندی خودمان را می‌دانیم. در دفاع مقدس ثابت کردیم که با وجود کمبود امکانات و مشارکت بیش از ۳۵ کشور با رژیم بعث، قادر به مقابله و پیروزی هستیم. ما با معنویات و اراده بالا پیروز شدیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به میزبانی نیروی دریایی ارتش در بخش غواصی مسابقات نظامی روسیه، خاطرنشان کرد: در ابتدا برای میزبانی این مسابقات مُردد بودیم اما نیروی دریایی ارتش همه تجهیزات و امکانات خود را پای کار آورد و توانستیم با شایستگی مسابقات را میزبانی کنیم. به گواه تیم‌های اعزامی به کشورهای مختلف، میزبانی ما به مراتب بسیار بهتر از میزبانی کشورهای دیگر بود.

وی تاکید کرد: امیدوارم در بخش های مختلف برای میزبانی و اعزام تیم اعلام آمادگی کنیم. نباید خودمان را دست کم بگیریم. کسب رتبه هفتم در بین ۳۲ تیم حاضر در ظرف سه سال گذشته عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی است.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه حضور در مسابقات نظامی موجب بازدارندگی ایران مقابل کشورهای دیگر است، افزود: کشورها توان نیروی انسانی خود را در این مسابقات به معرض نمایش می‌گذارند. از سویی استکبار به دنبال منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و ممانعت از حضور ما در عرصه بین‌المللی بود اما ما نه تنها منزوی نشدیم بلکه امروز در مسابقات نظامی بین‌المللی حضور داریم و رتبه‌های خوب را به دست آوردیم. حضورمان در این مسابقات اهمیت و ارزش بالایی دارد.