تک نرخی شدن ارز تنها راه حل مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر دوشنبه در نشست با فعالان بخش خصوصی با موضوع برون سپاری ارزی با حضور استاندار کرمان در محل اتاق بازرگانی اظهار داشت: در شوک ارزی سابقه اقتصاد ما نشان می‌داد که دولت طی سه ماه باید تبعاتی مانند تحصن‌ها و اعتراضات را جمع کند و بعد از آن دوره نیم ثباتی اتفاق افتد و در نهایت فرونشست قیمت را داشته باشیم.

وی ادامه داد: چهار ماه دولت سیاست غلط ارزی را اجرا کرد و عملا بعد از اجرای سیاست های جدید ما به وضعیت فروردین ماه برگشته ایم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استمرار وضعیت کنونی برای کشور فاجعه‌بار است، گفت: سالی ۱۳ میلیارد دلار خرج کالاهای اساسی کشور می کنیم در حالی که مردم قیمتی برای خرید کالاهای اساسی می کنند دو تا سه برابر نرخی است که ما می دهیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: همه کالاهایی وارد کشور می شوند با تغییر جزئی خارج می شود، اصلی ترین مسئله ای که در حوزه تصمیم ها باید به آن توجه کنیم و تنها راه حل مشکلات، تک نرخی شدن ارز است.

وی تصریح کرد: با تک نرخی شدن ارز، صادرکننده و وارد کننده تکلیف خود را می داند و مسیرها مشخص است و کارها انجام می گیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: پیش بینی ما این است که فروردین ماه آینده در لایحه بودجه ارز تک نرخی را بگذاریم، چون غیر از این نمی شود و کشور جواب نمی دهد.

وی تصریح کرد: طی این مدت نیز برای مدیریت صادرات کشور باید برنامه ای اجرا شود که هم نگاه دولت و دغدغه هایی که بانک مرکزی دارد را حفظ کرد و هم نگاهی که مشکل صاردات را حل کرد.