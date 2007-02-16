خبرهای کوتاه ورزشی

شطرنج کرج سه مدال از مسابقات کشوری کسب کرد

تیم شطرنج نوجوانان کرج با کسب مدال از مسابقات کشوری بازگشت. به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات امین چراغی، یاسمین حاج علی نقی و مهیار نجفیان پور به ترتیب مدال های دو مدال نقره و یک برنز کسب کردند. مسابقات یاد شده گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور 21 تیم از استان های مختلف کشور برگزار شد.

تیم فردیس قهرمان مسابقات کاراته بانوان کرج شد

تیم کاراته بانوان فردیس با 31 امتیاز در صدر مسابقات کاراته بانوان کرج ایستاد. دراین مسابقات پس از فردیس تیم های ماهدشت و محمدشهر دوم وسوم شدند. مسابقات کاراته بانوان کرج در قالب المپیاد ورزشی به مدت دو روز جریان داشت. همچنین در مسابقات تکواندو این سری رقابت ها تیم ماهدشت با 68 امتیاز در صدر ایستاد و تیم های فردیس و محمدشهر دوم و سوم شدند.

تیم پیروزی در صدر جدول لیگ نگین البرز کرج است

در پایان هفته هفتم رقابت های لیگ نگین البرز کرج تیم تکواندو پیروز همچنان صدرنشین جدول است. پس از پیروزی تیم های ایمن خودرو و مولا علی (ع) در مکان های بعدی قرار دارند. در هفته هفتم محسن جوادی نیا عنوان بهترین مربی و تیم پیروزی به عنوان فنی ترین تیم مسابقات شناخته شد.

مسابقات تیراندازی بانوان گرامیداشت دهه فجر برگزار شد

مسابقات تیراندازی بانوان کرج گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور 50 تیرانداز در رده سنی بزرگسالان برگزار شد. در این مسابقات که در رشته های تپانچه و تفنگ بادی به صورت انفرادی برپا بود در تپانچه بادی سمانه کندری، آذر رستم خانی و فاطمه مقصودی و در تفنگ بادی نیلوفر نادیف سمیرا رودساز و نازنین بخت پور به عناوین نخست دست یافتند.