ایتالیا به سلطه برزیل پایان داد / صعود پنج پله ای فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، فوتبال ایتالیا که عنوان قهرمانی جهان را هم یدک می کشد با 1562 امتیاز بالاتر از برزیل 1540 امتیازی قرار گرفت. برزیل 55 ماه بود که در صدر فهرست برترین تیم های جهان قرار داشت.

فوتبال کشورمان هم با پنج پله صعود نسبت به ماه قبل با 720 امتیاز در رده سی و دوم جهان قرار گرفت ضمن اینکه عنوان برترین تیم آسیایی را هم از آن خود کرد. استرالیا با 651 امتیاز به عنوان تیم دوم آسیا در رده 39 قرار دارد و ژاپن با 649 امتیاز در رده 41 جهان و سوم آسیا است. بر پایه این رده بندی، فوتبال کره جنوبی با 618 امتیاز در رده 44 جهان و چهارم آسیاست.

10 تیم برتر جهان در تازه ترین رده بندی فیفا به این ترتیب هستند:

1- ایتالیا 1562 امتیاز

2- برزیل1540 امتیاز

3- آرژانتین 1535 امتیاز

4- فرانسه 1496 امتیاز

5- آلمان 1359 امتیاز

6- انگلستان 1330 امتیاز

7- هلند 1312 امتیاز

8 - پرتغال 1262 امتیاز

9- جمهوری چک 1193 امتیاز

10- اسپانیا 1161 امتیاز