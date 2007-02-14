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۲۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۰۶

مدیر کل دفتر برنج وزارت جهاد کشاورزی:

نرخ خرید تضمینی برنج اسفند اعلام می‌شود

نرخ خرید تضمینی برنج برای سال زراعی آینده نیمه نخست اسفند اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بهمن ناصحی با بیان مطلب فوق امروز در گردهمائی نمایندگان مجری طرح برنج کشور در مرکز ترویج  و توسعه تکنولوژی هراز محمود آباد(کاپیک) افزود: نرخ ارقام پرمحصول برنج آبان ماه از طریق دفتر برنج استان‌های برنج‌خیز کشور کارشناسی شده  و اکنون برای نهائی شدن در شورای اقتصاد قرار دارد.

وی تصریح کرد: امسال نرخ جدید ارقام پرمحصول برنج با یک رشد قابل قبولی و با توجه به نرخ تورم سال 86 محاسبه شده است.

به گفته مدیر کل دفتربرنج کشور نرخ های تضمینی جدید قبل از تصمیم گیری کشاورزان برای انتخاب بذر و خزانه گیری از سوی دولت اعلام خواهد شد.

ناصحی همچنین از افزایش 15 درصدی تولید برنج در کشوردر سال 85 خبر داد و خاطر نشان کرد: تولید برنج کشور در سال 85 به 3 میلیون و 150 هزار تن افزایش یافته است.

وی از ارائه طرحی در خصوص اهداف طرح خودکفائی برنج و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد. ناصحی یادآور شد: مسئولان بخش کشاورزی پارسال در اعلام به موقع برنج تضمینی برنج کشاورزان کوتاهی کردند.

کد مطلب 448154

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