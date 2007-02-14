به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بهمن ناصحی با بیان مطلب فوق امروز در گردهمائی نمایندگان مجری طرح برنج کشور در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز محمود آباد(کاپیک) افزود: نرخ ارقام پرمحصول برنج آبان ماه از طریق دفتر برنج استان‌های برنج‌خیز کشور کارشناسی شده و اکنون برای نهائی شدن در شورای اقتصاد قرار دارد.

وی تصریح کرد: امسال نرخ جدید ارقام پرمحصول برنج با یک رشد قابل قبولی و با توجه به نرخ تورم سال 86 محاسبه شده است.

به گفته مدیر کل دفتربرنج کشور نرخ های تضمینی جدید قبل از تصمیم گیری کشاورزان برای انتخاب بذر و خزانه گیری از سوی دولت اعلام خواهد شد.

ناصحی همچنین از افزایش 15 درصدی تولید برنج در کشوردر سال 85 خبر داد و خاطر نشان کرد: تولید برنج کشور در سال 85 به 3 میلیون و 150 هزار تن افزایش یافته است.

وی از ارائه طرحی در خصوص اهداف طرح خودکفائی برنج و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد. ناصحی یادآور شد: مسئولان بخش کشاورزی پارسال در اعلام به موقع برنج تضمینی برنج کشاورزان کوتاهی کردند.