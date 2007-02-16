  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۲۸

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر خبر داد:

عضویت 80 هزار نفر در جمعیت هلال احمر طی سال جاری

عضویت 80 هزار نفر در جمعیت هلال احمر طی سال جاری

از ابتدای سال جاری تا کنون ، 80 هزار نفر به مجموعه اعضای جمعیت هلال احمر افزوده شده اند.

حسین زاجکانی ها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 2 میلیون و 150 هزار نفر از هموطنان در شاخه های جوانان ، داوطلبان و امداد و نجات جمعیت هلال احمر فعالیت می کنند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: فعالیت این داوطلبان در 4 گروه حمایت، هدایت، مهارت و مشارکت در هلال احمر ساماندهی شده و باتوجه به توانایی آنها، در مواقع بحران ها و زمان عادی از توان این داوطلبان استفاده می شود.

وی تصریح کرد: در این سازمان توان توانمندان و نیاز نیازمندان شناسایی و بدون هیچگونه تحمیل بر اعتبارات دولتی ، توانایی افراد توانمند برای رفع نیاز مستمندان و نیازمندان مصروف و بخشی از مشکلات موجود در جامعه مرتفع می شود.

کد مطلب 448156

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها