عضویت 80 هزار نفر در جمعیت هلال احمر طی سال جاری

حسین زاجکانی ها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 2 میلیون و 150 هزار نفر از هموطنان در شاخه های جوانان ، داوطلبان و امداد و نجات جمعیت هلال احمر فعالیت می کنند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: فعالیت این داوطلبان در 4 گروه حمایت، هدایت، مهارت و مشارکت در هلال احمر ساماندهی شده و باتوجه به توانایی آنها، در مواقع بحران ها و زمان عادی از توان این داوطلبان استفاده می شود.

وی تصریح کرد: در این سازمان توان توانمندان و نیاز نیازمندان شناسایی و بدون هیچگونه تحمیل بر اعتبارات دولتی ، توانایی افراد توانمند برای رفع نیاز مستمندان و نیازمندان مصروف و بخشی از مشکلات موجود در جامعه مرتفع می شود.