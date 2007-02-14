مؤمنان نقش مهمی در معرفی اسلام و مبارزه با تروریسم دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در واپسین اقدامی که از سوی یک گروه از رهبران مسلمان فیلیپین انجام شده، مفتیان فیلیپین 55 خطبه نوشته اند که طی سال جدید قمری به منظور مبارزه با باورهای نادرستی که کوچکترین اطلاعی از دستورات قرآن و اسلام ندارند قرائت خواهد شد.

نماینده مفتیان فیلیپین اظهار داشته است که این خطبه ها به علما و ائمه جمعه ارائه می شود تا بتوانند از آنها در شرایط مناسب استفاده کنند.

اسلام یکی از قدیمی ترین ادیان سازمان یافته در فیلیپین است و خاستگاه آن به اوایل قرن چهاردهم با ورود تجار مالزی تبار و عرب باز می گردد. مسلمانان فیلیپین 5 درصد از جمیع این کشور را از دست داده اند درحالی که اکثریت جمعیت این کشور را کاتولیکها و درصد اندکی را پروتستانها تشکیل داده اند.

از آنجا که میان اسلام که ترویج کننده صلح، هماهنگی، عدالت و مهربانی است و اقدامات خشونت آمیزی که توسط عده ای مسلمان نما انجام می شود هیچ وجه تشابهی وجود ندارد علما، رهبران و فعالان مسلمان که در اقلیت زندگی می کنند همواره تلاشهایی برای متمایز شدن این خط صورت می دهند.

حقیقت امر این است که اسلام و تروریسم درست نقطه مقابل یکدیگر هستند. اسلام زندگی را مقدس و موهبتی از جانب خدا می داند که به انسان اعطا کرده و تنها خود می تواند آن را باز ستاند. قوانین دین آسمانی اسلام به عنوان آخرین دین الهی قتل و کشتار غیر نظامیان بیگانه را به شدت ممنوع کرده و آن را گناه کبیره می داند.

ایدئولوژی تروریست سست بنیاد است و پایه های آن به سادگی با تشکیل ستادهای آموزشی فرو می ریزید. مؤمنان واقعی سراسر دنیا می توانند در خاتمه دادن به جهلی که دانه های تروریسم را تقویت می کند، سهم مؤثری داشته باشند که این سهم به واسطه جستجوی راه حل مناسب، نوشتن کتاب و مقاله، فعالیتهای آموزشی و همچنین حفظ و اشاعه میراث فرهنگی خود ایفا می شود. گسترش تساهل، صلح و امنیت در زمین براساس تعالیم و آموزه های الهی به محو تروریسم در برگهای کتاب تاریخ بشری کمک می کند. مسئولیت بزرگ مؤمنان واقعی این است که بدون توجه به دین خود ندای صلح و تساهل سرداده و از همتایان مؤمن خود بخواهند با ترورریسم مبارزه کنند.

نباید فراموش کرد که اگر اقدامات ضروری برای مبارزه با تروریسم اتخاذ نشود قرن بیست و یکم به زمانی برای ترور و خشونت تبدیل شده و این روند ادامه می یابد درست به همان صورت که قرن بیستم چنین بود. تا زمانی که ایدئولوژی جنگ علیه تروریسم ادامه دارد خانه مردم بیگناه بمباران شده، زنان و کودکان بیگناه به قتل می رسند و به جنگ در سطح اندیشه کشیده می شوند که میان مؤمنان خدا که افرادی بخشنده و مهربان هستند و افرادی که از جهل و خشونت تقویت شده اند ادامه خواهد یافت.

اعتقاد مؤمنان به این امر که تروریسم از ایده های نادرست منشاء گرفته می تواند مسلمانان را در مبارزه با افرادی که فعالیتهای تروریستی را به نام دین انجام می دهند یاری کند، اگرچه در دنیا تنها تروریستهای مسلمان نما که به نام دین دست به خشونت می زنند وجود ندارد بلکه در تمام ادیان الهی و غیر الهی بسیاری افراد وجود دارند که خود را دیندار می دانند و به نام دین دست به کشتار بیگناهان و خشونت زده اند.