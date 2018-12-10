اعتماد شعارگونه به جوانان داریم/ نیروی جوان شریان حیاتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی عصر دوشنبه در آئین تجلیل از فعالان علمی، پژوهشی و دانشجویی استان اردبیل تصریح کرد: با وجود پی بردن به نقش مهم و تاثیرگذار جوانان برای عبور از تمامی تنگناها، از سالیان اخیر زمینه فعالیت حقیقی و خارج از شعارگونه این قشر توانمند و پویای جامعه فراهم نشده است.
وی افزود: چنانچه در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی شاهد درخشش جوانان هستیم بیشتر بر پایه فعالیتهای خودجوش و داوطلبانه بوده و باید نقش نهادهای حاکمیتی در میدان دادن بیشتر به قشر جوان جامعه افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سمنها به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و دولت نام برده میشوند، ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد فعال در نقاط مختلف استان از مهمترین عوامل کاهش آسیبهای اجتماعی و تسهیل کننده زمینه حضور مضاعف جوانان در میادین مختلف محسوب میشوند.
فیضی با اشاره به اینکه باید سمنها در برگزاری برنامههای مختلف فعالیت چشمگیری را داشته باشند، افزود: حضور آگاهانه جوانان در تمامی عرصههای حساسی که کشور به آن نیاز داشته است، نشات گرفته از روحیه تلاش و خستگیناپذیر آنان میباشد.
به گفته وی دانشجویان به عنوان الگوی شاخص جامعه محسوب شده و باید با حساسیت مضاعفی به برخورد و عملکرد خود در حوزههای مختلف توجه داشته باشند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیرا وزیر ورزش از تفکیک وزارت ورزش و جوانان استقبال کرده و به نظر میرسد اکثریت نمایندگان مردم در خانه ملت نیز موافق جداسازی سازمان جوانان از وزارت ورزش باشند.
نظر شما