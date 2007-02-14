سازمان میراث فرهنگی با آبگیری سد سیوند موافقت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران، افزود: پس از آنکه اختلافاتی بین وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مورد آبگیری سد سیوند به وجود آمد؛ جلسه ای در کمیسیون فرهنگی تشکیل شد که در آن جلسه پیمان نامه ای بین وزارت نیرو و میراث فرهنگی منعقد شد که بر اساس این پیمان نامه تا زمانی که میراث فرهنگی اعلام نکرده حفاری من در آن منطقه تمام شده است ، وزارت نیرو حق آبگیری ندارد و حتی هزینه اکتشاف را نیز وزارت نیرو عهده دار شد.

نماینده مردم تهران گفت: شش ماه پس از این پیمان نامه ، سازمان میراث فرهنگی باز مهلت خواست که این زمان تمدید شد و اکنون میراث فرهنگی اعلام کرده کار حفاری و اکتشاف به اتمام رسیده و مواردی که اثر باستانی محسوب می شوند، بیرون آمده و اکنون اقدامات بعدی سد می تواند انجام شود حالا ما چه کنیم، آیا باید میثاق خود را نادیده بگیریم.

افروغ ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی مستقیم یا غیر مستقیم اعلام می کند می توانید در سد سیوند آبگیری صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح این سئوال که طرف حساب ما باید چه دستگاهی باشد، تصریح کرد: طرف حساب ما دستگاه رسمی است، دستگاهی که روز اول به آبگیری این سد معترض بود، سپس از یکسال و نیم می گوید من به نتیجه ای که می خواستیم رسیدم و مشکل حل شد.

وی تصریح کرد: اگر برای ما میراث باستانی مهم نبود ، این جلسه را در کمیسیون فرهنگی تشکیل نمی دادیم اما اگر آثار باستانی استخراج شده باید به فکر توسعه هم بود چرا که مردم پیشرفت می خواهند.

نماینده مردم تهران گفت: همه این اقدامات و آبگیری سد منوط به این بوده که سازمان متولی مباحث مادی و معنوی ما (میراث فرهنگی) اعلام کند در آن منطقه آبگیری اشکال ندارد.

افروغ در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال زد و بند بین وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی وجود ندارد، گفت: این یک بحث دیگری است باید با سند و مدرک حرف بزنیم چنینی مدرکی به ما ارایه نشده است.

وی ادامه داد: اگر انجمن های علاقمند به بحث میراث فرهنگی ادعایی مستند و روشمند و معتبر دارند ارایه دهند تا ما بر حسب وظیفه در جلسه دیگر بررسی و مانع دیگر ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اما اگر حرف علاقه، عشق و حرف و ارادت است این را نمی توان ملاک عمل قرار داد، هر مدرکی دارند انجمن ها به ما ارایه کنند.