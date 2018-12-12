به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار رسمی از وضعیت بیکاری ناشی از بنگاه‌های مشکل دار نشان می‌دهد، تعداد واحدهای مشکل دار در سال ۱۳۸۷ جمعاً ۲۰۰ واحد بود که در سال ۱۳۸۸ با رشد بالغ بر ۱۲۰ درصدی به ۴۴۱ واحد رسید.

تعداد این واحدها در پایان دهه ۸۰ شیب فزاینده به خود گرفت و در سال ۸۹ تعداد واحدهای مشکل دار به ۷۷۹ بنگاه رسید و در سال ۹۰ نیز افزایش تعداد این واحدها به دلیل محدودیت‌های بین المللی و رشد فزاینده نرخ ارز، صعود شتابان نرخ تورم، وضعیت نابسامان اقتصاد ایران محسوس بود.

در سال ۹۱ نیز که به زعم تحلیلگران یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها برای بخش تولید کشور بود، تعداد بنگاه‌های بزرگ تولیدی دچار مشکل به ۱۹۳۲ واحد افزایش یافت که نسبت به سال ۱۳۸۷ با رشد ۸۶۶ درصدی مواجه شد.

در حال حاضر تبعات منفی آثار اقتصادی اوایل دهه ۹۰ همچنان بر بنگاه‌های اقتصادی سایه دارد به نحوی که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تا پایان شهریور ماه ۹۷، تعداد ۱۳۵۶ بنگاه مشکل دار در کشور شناسایی شده است.

از ۱۳۵۶ واحد مشکل دار شناسایی شده تا پایان شهریورماه امسال، تعداد ۱۷۳ بنگاه تعطیل، ۵۶۵ بنگاه نیمه فعال و ۶۱۸ بنگاه فعال هستند.

بنگاه‌های مشکل‌دار طی سال‌های ۱۳۸۷ تا پایان شهریور ۱۳۹۷

تحلیل نمودار بالا از وضعیت ۱۰ ساله بنگاه‌های مشکل دار، حاکی از آن است که در بازه زمانی ۸۷ تا ۹۷ (آمار منتهی به شهریور) یکهزار و ۱۵۶ بنگاه اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی دچار مشکل شدند؛ به عبارتی طی یک دهه اخیر سالانه حدود ۱۱۵ بنگاه به جمع بنگاه‌های مشکل‌دار اضافه شده است.

بیکاری ناشی از بنگاه‌های مشکل‌دار چقدر بوده است؟

بررسی آمار وضعیت نامناسب بنگاه‌های اقتصادی کشور طی دهه اخیر و تطبیق آن با شرایط فعلی اقتصاد کشور نشان می‌دهد امکان افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیروی کار وجود دارد.

اطلاعات و آمار رسمی از فرصت‌های از دست رفته شغلی ناشی از بنگاه‌های مشکل دار، حاکی از آن است که در سال ۹۴ تعداد ۲۷۴ هزار نفر از نیروی کار بنگاههای مشکل دار بدلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه، از بازار کار خارج شدند که این تعداد در سال ۹۶ به ۳۸۰ هزار نفر رسید. بنابراین در سال‌های ۹۵ و ۹۶ جمعاً تعداد ۱۰۶ هزار نیروی کار این بنگاهها بدلیل تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه از کار بیکار شدند.

ریزش نیروی کار ناشی از بنگاه‌های مشکل دار

گزارش: مهران کامل