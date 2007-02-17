حذف یارانه در حوزه نشر تبعیض ها را از بین می برد

محمدرضا توکل صدیقی مدیر انتشارات صابرین با اعلام این مطلب به خبرنگارمهر گفت: اعتقاد دارم حذف یارانه های کاغذ به آن شکل به حیطه کتاب کودک و نوجوان ضربه ای وارد نخواهد کرد وعمده این آسیب متوجه کتاب های بزرگسال خواهد شد؛ شاید به این خاطر که از همان ابتدا یارانه کاغذ کتاب های کودک ناچیز بود. با این حال تصور می کنم هرقدر یارانه هایی از این دست از صحنه اقتصاد حذف شوند، اقتصاد ما روال طبیعی را پشت سر خواهد گذاشت.

وی افزود: در این میان سیاست های آینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مهم و تعیین کننده است. اگر قرار باشد یارانه کاغذ تنها به یک قشر خاص تعلق بگیرد همان بهتر که به کلی حذف شود.

صدیقی اضافه کرد: البته این یارانه اگر در بخش خرید کتاب به کار گرفته شود می تواند تاثیرات مطلوبی دربر داشته باشد. ظاهرا در سال جدید قرار است پنجاه میلیون تومان در اختیار وزارت ارشاد قرار گیرد. مسلما اگر این بودجه صرف امور زیربنایی نشر چون تسهیلات، توسعه ویترین ها، تاسیس کتابفروشی ها، اطلاع رسانی صحیح و... باشد پسندیده است؛ مشروط بر اینکه به شکل عادلانه ای توزیع شود.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات حوزه کتاب کودک و نوجوان در جامعه فعلی ضعف اقتصاد نشر است. دلیل عمده اش هم این است که ما از ویترین های مناسب در این حیطه برخورار نیستیم. درحالی که اگر کتاب ها به موقع به دست مخاطبان برسند و جریان فعالی در این وادی وجود داشته باشد، ناشر نیز می تواند با سرمایه گذاری مناسب مساله توزیع و انتشار را به خوبی انجام دهد و نویسنده هم به اندازه ای که باید، بر روی هر کتاب وقت می گذارد . اما متاسفانه درحال حاضر چنین فضایی در حوزه کتاب کودک و نوجوان به چشم نمی خورد و تا ادبیات کودک از داشتن چنین چرخه ای محروم است انتظار شکوفایی از آن بی فایده است.

مدیرنشرصابرین در پایان گفت: نشر دولتی معنایی ندارد مگر اینکه در برخی زمینه ها ناشران خصوصی حاضر به فعالیت نباشند. البته اگر در مواقعی کتاب های مفیدی از سوی ناشران دولتی منتشر شود نمی توان انتظار داشت تا به عنوان مثال وزارت ارشاد به خریداری آنها نپردازد. به هرحال دولت می تواند از ناشران خصوصی بخواهد تا طرحی برای کتب درسی مثلا ادبیات بریزند و از میان این طرح ها یک طرح را به عنوان کار برگزیده خریداری کرده و به حمایت از آن بپردازد. امروز کتاب های درسی تیراژ بالایی را می طلبد و نیاز به نظارت جدی دولت دارد.