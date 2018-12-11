کنفرانس عمومی موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس عمومی سالانه انجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا(آسایهل) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با حضور استاندار قزوین، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، روسای دانشگاه های برتر آسیا، پژوهشگران و نخبگان قاره کهن، چهره های علمی و برجسته کشوری و استانی از امروز به مدت سه روز در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین آغاز شد.

کنفرانس آسایهل ۲۰۱۸ با محور «نقش دانشگاه‌های خصوصی و غیر انتفاعی در گسترش و ارتقای آموزش عالی» در حال برگزاری است.

روش‌های آموزشی و بازخوردهای آن در آموزش عالی، توسعه و بهبود کیفیت برنامه درسی با رویکردهای نوین در آموزش عالی و بررسی روش‌های آموزشی در رشته‌های خاص از محورهای فرعی این کنفرانس است.

بیژن رنجبر دبیر کمیته علمی کنفرانس آسایهل در این مراسم گفت: در اجلاس ۲۰۱۸ آسیایی با نقش دانشگاههای خصوصی در توسعه آموزش عالی کشورهای عضو، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از اعضای انجمن، همواره در تلاش بوده تا نقش اساسی خود را در این زمینه ایفا کند.

وی افزود: در این دوره از کنفرانس ۷۱ مقاله به کمیته ارسال شد که ۳۵ مقاله و دو گزارش تائید شد.

رنجبر بیان کرد: در سه روز برگزاری این کنفرانس شش سخنرانی خواهیم داشت با موضوع شرایط آموزش عالی در جهان امروز، که توسط اساتیدی از ژاپن، مالزی، تایلند و جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود.

وی یادآور شد: در این کنفرانس رئیس و کمیته ها انتخاب خواهند شد و مباحث کلیدی شامل روشهای آموزشی، توسعه درسی در ۴ نشست موازی مورد بررسی قرار می گیرد.

رنجبر بیان کرد:‌ دانشگاه آزاد اسلامی در ردیف بزرگتربن دانشگاههای خصوصی است و در رباتیک هوش مصنوعی شاخص است و تجربه بالایی دارد که در برگزاری سمینار تاثیر گذار است.

این اتحادیه در سال ۱۹۵۶با هدف توسعه آموزش عالی و افزایش کیفیت آموزشی در منطقه جنوب شرق آسیا آغاز به فعالیت کرد.

در سال۱۳۹۵ ریاست این هیئت به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار شد.

نشست پیشین فروردین امسال در چین برگزار شد.