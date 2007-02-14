"محمدوف"؛ مرد همیشه وفادار به ترکمن باشی

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانقلی بردی محمدوف 49 ساله ، امروز در مراسم تحلیف ریاست جمهوری درعشق آباد پایتخت ترکمنستان سوگند یاد کرد .



طی حکومت بیست و یک ساله نیازوف ، بردی محمدوف وفادارخونسردی بود که بدون چون وچرا هر دستوری را اطاعت می کرد، مدتها در دولت ماند، حتی هنگامی که اربابش تعدادی از مقامات را بر کنار کرد .



در زمان مرگ نیازوف که دسامبر سال گذشته بود، بردی محمدوف که قبلا وزیر بهداشت بود و حتی در داخل ترکمنستان چهره ای شناخته شده نبود به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور انتخاب شد.



وی درمبارزه انتخاباتی قول داد روندی را که نیازوف برای ترکمنستان در پیش گرفته بود، حفظ کند؛ اما درباره اصلاحات در زمینه بهداشت و آموزش و پرورش و حتی از احتمال اصلاحات در رژیم سیاسی این کشور سخن راند. وی در انتخابات روز یکشنبه پنج رقیب خود را پست سر گذاشت و توانست بیش از 80 درصد آراء را از آن خود کرد .



بردی محمدوف همیشه در مرکز رشته درهم تنیده ای از وفادارانی بود که نیازوف را احاطه و شخصیت وی را پرستش می کردند .



این دندانپزشک ورزیده به مدت 10 سال از دولتمردان ترکمنستان محسوب می شد. این امر را می توان دراین کشور آسیای میانه، یک جادوی طولانی و یک امر استثنایی دانست زیرا در این کشور، رهبر اعظم به طور مرتب مقامات ارشد را زندانی و یا تبعید می کرد .



شباهت ظاهری بردی محمدوف با رهبر فقید ترکمنستان یعنی موی سیاه ، ابروهای ضخیم و یک صورت گرد، شایعاتی را به وجود آورد که هرگز علنا اثبات نشد، مبنی براینکه نیازوف پدر وی است .



رازموفقیت بردی محمدوف ساده است. اوندوزوک موسایف رئیس حزب دموکراتیک، تنها حزب سیاسی مجاز ترکمنستان درباره وی گفت : وی بدون اعتراض از دستورات اطاعت می کرد .



رئیس جمهوری جدید هنگام ریاست بخش دانپزشکی وزارت بهداشت این کشور، اولین گامها را در زمینه سیاسی برداشت و در سال 1997 وزیر بهداشت شد. در سال 2001 وی به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب شد اما نیازوف پست نخست وزیری را درمیان وظایف مهم دیگر برای خود حفظ کرد و در سال 2004 به اجرای اصلاحات بهداشتی که منتقدان دولت آن را یک فاجعه خواندند ، کمک کرد .



تمامی بیمارستانهای روستایی تعطیل شد و برخی از کارکنان بهداشت به دلایل مالی برکنارشدند . بسیاری از کارکنان بهداشت با سربازان وظیفه ارتش که فاقد صلاحیت بودند، جایگزین شدند .



مشخص است که قولهای انتخاباتی بردی محمدوف اصلاحات در بهداشت عمومی و آموزش و پرورش است . وی حتی از احتمال پایان سیستم حاکمیت تک حزبی که از زمان شوروی بر ترکمنستان حاکم شد، خبرداد .



در حالیکه که وی به طور فراوان از حاکمیت نیازوف تعریف و تمجید می کند، تحلیلگران معتقدند که وی ممکن است در پی ملغی کردن مرام پرستش شخصیت که در زمان نیازوف مرسوم بود، باشد تا بتواند اقتدار و قدرت خود را تقویت کند .



بردی محمدوف دموکرات نیست ، زیرا یک روز پس از تصدی پست رئیس جمهوری موقت دستورداد که "عوضگلدی آتایف " رئیس مجلس را دستگیر کنند که طبق قانون اساسی این کشور جانشین رسمی رئیس جمهوری بود .



برخی ازتحلیلگران درباره چشم انداز آینده حکومت وی می گویند : رئیس جمهور درآینده برای کنترل دستگاه امنیتی قدرتمند این کشور با مشکل روبرو خواهدشد، درحالی که دیگران می گویند این امر مشکلی برای وی به وجود نخواهد آورد، زیرا وی بازیچه دست مقامات امنیتی است .



ترکمنستان از کشورهای آسیای میانه و همرز با افغانستان است و پس از روسیه دومین کشور تولید کننده گاز طبیعی و از ذخایر نفتی قابل توجهی برخوردار است . ترکمنستان دهمین کشور تولید کننده پنبه درجهان است.