در گذشت نويسنده مشهور آفريقايي

به گزارش خبر گزاري " مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، همسروي گفت : احمد كورما سه هفته پيش براي انجام جراحي تومور خوش خيم به فرانسه آمده بود .

بنابراين گزارش ، اين نويسنده هفتاد و شش ساله كه صاحب آثار ارزشمندي چون " انوار استقلال "و " انتظار براي راي حيوانات وحشي " است ، در سال 2000 جايزه معتبر ادبي رنودوي فرانسه را از آن خود كرده بود .

رمان هاي وي طنز نامه اي بر مشكلات دولت هاي مدرن آفريقايي محسوب مي شوند . وي از زماني كه ساحل عاج در سال 2002 در گير جنگ داخلي شد ، در شهر ليون فرانسه زندگي مي كرد .