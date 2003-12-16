۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۸:۵۴

در گذشت نويسنده مشهور آفريقايي

احمدو كوروما بزرگترين و مشهور ترين نويسنده ساحل عاج در بيمارستاني در فرانسه در گذشت .

به گزارش خبر گزاري " مهر"  به نقل از خبرگزاري فرانسه ، همسروي گفت : احمد كورما سه هفته پيش براي انجام  جراحي تومور خوش خيم به  فرانسه  آمده بود .
بنابراين گزارش ، اين نويسنده هفتاد و شش ساله كه صاحب آثار ارزشمندي چون " انوار استقلال "و " انتظار براي راي  حيوانات وحشي  " است ، در سال 2000 جايزه معتبر ادبي رنودوي فرانسه را از آن خود كرده بود  .
رمان هاي وي طنز نامه اي  بر مشكلات دولت هاي مدرن آفريقايي محسوب مي شوند . وي از زماني كه ساحل عاج در سال 2002 در گير جنگ داخلي شد ، در شهر ليون فرانسه زندگي مي كرد .

 

