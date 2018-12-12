بررسی ماهانه ۶۰۰ هزار پرونده در اسناد پزشکی تامین اجتماعی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان رمضان زینلی، اظهارکرد: ماهیانه ۶۰۰ هزار پرونده دراسناد پزشکی تامین اجتماعی گلستان بررسی می شود.

وی اضافه کرد: ماهیانه ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به هزار و ۳۰۰ مطب، داروخانه، بیمارستان و مرکز درمانی از سوی این دفتر رسیدگی و بر اساس اولویت ودستورالعمل های سازمانی پرداخت می شود.

زینلی با بیان این که اکنون به دلیل کاهش نقدینگی در سازمان، پرداخت ها با کمی تاخیر انجام می شود، افزود: همین موضوع نارضایتی هایی را در موسسات بهداشتی و درمانی طرف قرارداد ایجاد کرده است.

رییس دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی گلستان راه اندازی میز خدمت، دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت و برگزاری بسیار باشکوه همایش آموزشی حذف دفترچه های درمانی را عمده ترین توفیقات اخیر دانست.

وی درباره اسناد رسیدگی در این دفتر، گفت: زمانی که کار رسیدگی به اسناد پزشکی خاتمه می یابد، در سیستم ثبت می شود و بر اساس ضوابط سازمانی به انبار منتقل و تا مدتی که دستورالعمل های سازمانی مشخص می کند در آنجا نگهداری و سپس امحاء می شود.