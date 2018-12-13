بازی برای استقلال سخت و برای پدیده خیلی سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جلولی هافبک میانی تیم استقلال در دهه ۶۰ بود که با چند فصل حضور در تیم این تیم همراه با آن خوش درخشید و قهرمانی در باشگاه های تهران را هم تجربه کرد. وی چندین سال هم مربی تیم های پایه استقلال بود و بازیکنان زیادی از تیم های پایه به تیم بزرگسالان معرفی کرد.

جلولی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح شرایط تیم استقلال در نیم فصل نخست لیگ برتر اظهار داشت: آبی پوشان تا سه چهار هفته قبل هنوز ناهماهنگ بودند اما شرایط این تیم قدری بهتر شده است. البته این گمان وجود دارد که پیروزی های آنها برابر تیم های پایین جدولی است و ارزش زیادی ندارد که من این موضوع را خیلی قبول ندارم. همین ۳ پیروزی پشت سر هم روحیه را به تیم برگردانده و باعث افزایش اعتماد به نفس شده است.

وی افزود: اگر همین روند ادامه پیدا کند شک ندارم که این تیم در نیم فصل دوم به جمع مدعیان قهرمانی اضافه خواهد شد.

بازیکن پیشین آبی پوشان تصریح کرد: البته هنوز این تیم مشکلات و کمبودهایی دارد که شاخص ترین آن فقدان یک هافبک بازیگردان در میانه زمین است. البته هافبک های خوبی در تیم حضور دارند اما یک تیم مثل استقلال باید هافبکی داشته باشد که در کنار فوتبال فوق العاده اش، اسم سنگینی هم داشته باشد و تیم تحت تاثیرش باشد. مشخصا به بازیکنی مثل امید ابراهیمی اشاره می کنم.

جلولی بیان داشت: در همه تیم های فوتبال دنیا همیشه باید یک بازیکن باشد که حاصل زحمت مدیرعامل، هیات مدیره، مربی و همه بازیکنان را به ثمر برساند و آن هم یک مهاجم گلزن است. مهره ای که متاسفانه استقلال از آن بی بهره است. در باشگاه هرچقدر هم که تلاش شود باید یک مهاجم گلزن باشد که حاصل همه این زحمات را به بار بنشاند.

وی در خصوص دیدار پیش روی آبی پوشان با پدیده اظهار داشت: پدیده تیم خوبی است که با شایستگی یک نیم فصل تمام در بالای جدول قرار دارد. این بازی برای استقلال سخت است و برای پدیده بسیار سخت تر.