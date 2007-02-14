روحیه انقلابی خود را باید در مذاکرات و روابط دیپلماتیک حفظ کنیم / پذیرفتن مذاکره با آمریکا به منزله چشمپوشی از دشمنی های کاخ سفید نیست

دکتر محمد کیارشی کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر طرحی برای مذاکرات جامع الاطراف برای حل مسئله هسته ای ایران وجود داشت تا به حال مطرح شده بود، گفت: ایران دو سال و نیم تعلیق را پذیرفت در حالی که مذاکرت هیچ نتیجه ای نداشت و اروپایی ها هم به تعهدات خود عمل نکردند و همین سبب بی اعتمادی ایران به غرب شد.

وی با اشاره به اینکه تمام قرائن نشان می دهد که مسئله هسته ای ایران به سمت مثبتی پیش می رود، افزود: اروپایی ها در حال حاضر در حال مذاکره با ایران هستند و مذاکرات آنها با لاریجانی در مونیخ نشانگر علاقمندی آنان به مذاکرات است.

نماینده اسبق ایران در آژانس با بیان اینکه اتحادیه اروپا هیچ گاه اعتراف نمی کند که کاری از دستش ساخته نیست، گفت: در نظام بین الملل همه کشورها به دنبال عرض اندام هستند و اتحادیه اروپا هم به دنبال این است که خودش را به عنوان یک اتحادیه تعیین کننده در جهان مطرح سازد.

این کارشناس مسائل هسته ای افزود: باید توجه داشت که نفوذ آمریکا بر اتحادیه اروپا غیر قابل انکار است و آمریکا در حال حاضر اتحادیه اروپا را علیه ایران با خود همراه کرده است.

کیارشی تاکید کرد که ما اصولا مذاکره با هیچ کشوری را رد نمی کنیم اما باید مراقب باشیم که این مذاکرات به صورت منطقی و عادلانه برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه ما با انقلاب اسلامی مان به آمریکا به عنوان ابر قدرت دنیا اردنگی زدیم و از کشورمان بیرونش راندیم، گفت: آمریکا مادر تمام جنایت ها در ایران است، بنابراین نباید شخصیت های ما به گونه ای صحبت کنند که دنیا احساس کند آمریکا، ایران را مستاصل کرده و ایران عاشق مذاکره با آمریکاست.

دکتر کیارشی تصریح کرد: ما باید وجهه انقلابی خود را در مذاکرات و روابط دیپلماتیک حفظ کرده و بدانیم که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

نماینده اسبق ایران در آژانس در پایان خاطر نشان کرد: قطعنامه تحریم علیه ایران و مسدود کردن حساب های مسئولان و سازمان های ایرانی عملی کاملا ظالمانه است و دود تمام این اعمال به چشم آمریکا و غرب خواهد رفت.