کلاس های آموزش و بازی در برخی مدارس راه اندازی می شود

رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اخبار مربوط به اجرای طرح «آموزش و بازی» در تعدادی از مدارس ابتدایی کشور که وزیر آموزش و پرورش نیز در توئیت های خود به آن اشاره کرده است، گفت: این طرح در فاز اول به صورت آزمایشی اجرا می شود و در مدرسه ها کلاس های اسباب بازی راه اندازی می شود. ما معتقد هستیم کتاب درسی یکی از روش های یادگیری است و باید به سمت روش های یادگیری دیگری هم برویم. یادگیری از طریق بازی و کار با اسباب بازی یکی از این روش هاست.

وی ادامه داد: ما در این طرح اسباب بازی و گاه بازی های بدون اسباب بازی را به عنوان وسیله ای برای یادگیری می بینیم. با این روش آن شادی و نشاط هم در کلاس ها به دست می آید. کار با اسباب بازی و یادگیری از طریق آن هم باعث ایجاد تحرک می شود و هم چالش های فکری ایجاد می کند.

به گفته وی این طرح از اول بهمن ما در برخی مدارس اجرایی می شود. و برخی دروس در این طرح هدف گذاری شده اند.