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۲۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

میرزایی‌نیکو در گفتگو با مهر:

طرح اصلاح نحوه فعالیت احزاب تا ۱۰روز آینده تقدیم مجلس می‌شود

طرح اصلاح نحوه فعالیت احزاب تا ۱۰روز آینده تقدیم مجلس می‌شود

عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از ارائه طرح اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب به مجلس تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

قاسم میرزایی‌نیکو در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت قانون احزاب و تطبیق آن با قانون جدید،گفت: قانونی درباره فعالیت احزاب در سال ۶۰ در کشور تصویب شد که همان قانون در سال ۹۵ اصلاح شد.

وی با اشاره به اینکه این قانون از آنجایی که در شرایط خاصی نوشته شده بود دارای یکسری اشکالات بود، افزود: بر این اساس، کارگروهی متشکل از گروه‌های مختلف احزاب، چند تن از نمایندگان مجلس، مسئولانی از مرکز پژوهش‌ها و وزارت کشور شکل گرفت تا تجدیدنظری در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی صورت گیرد.

عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: این کمیته تاکنون جلسات متعددی را تشکیل داده است و ماحصل این جلسات، تهیه پیش‌نویسی در قالب قانون جدید احزاب بود.

میرزایی‌نیکو با بیان اینکه این پیش‌نویس در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفته است، اظهارداشت: همچنین ما رایزنی‌هایی را در این زمینه با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور داشته‌ایم و آنان مواردی را مورد تاکید قرار دادند تا در اصلاحات طرح لحاظ شود.

وی با بیان اینکه بر این اساس ما رسما مجوز گرفته‌ایم تا این طرح را تکمیل کنیم،گفت: صرفا یکسری ایرادات نگارشی در طرح اصلاح نحوه فعالیت احزاب وجود دارد که پس از رفع این موارد، نهایتا تا ۱۰ روز آینده طرح را تقدیم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور می‌کنیم تا پس از بررسی در کمیسیون، در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 4482316
زهرا علیدادی

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