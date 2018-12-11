به گزارش خبرنگار مهر، مسلم معین سه‌شنبه شب در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار داشت: در حوزه فضای مجازی تلاش‌ها و فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته است و جوانان نقش بسیار مهمی در این حوزه دارند.

وی خاطرنشان کرد: برای فعالیت در حوزه فضای مجازی سه حوزه اصلی و ۱۳ لایه فرعی را طراحی کرده‌ایم و مدل‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده و با ایجاد یک مدل بومی فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌ایم که تاکنون کارهای خوبی انجام شده است.

مدیرکل استان‌های خبرگزاری مهر با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تشکیل لشکر سایبری بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند که این حوزه با جدیت فعال شود و غفلت از این حوزه جایز نیست.

وی اجرای برنامه‌های آموزشی هدفمند را از جمله برنامه‌های این قرارگاه عنوان کرد و ادامه داد: اولین گردهمایی ملی فعالان فضای مجازی بسیج با حضور ۱۰۰ تیم سه نفره در چند زمینه مختلف برگزار شد.

معین خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته و با توانمندی خوبی که وجود دارد در آینده نزدیک برای مقابله با بسیاری از تهدیدهای فضای مجازی آمادگی لازم را خواهیم داشت.

وی ایجاد شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست و افزود: برای فعالیت در حوزه فضای مجازی باید زیرساخت‌های داخلی تقویت شود و یکی از نیازهای ضروری وجود شبکه ملی اطلاعات است.