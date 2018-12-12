حسین کلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم فوتبال پرسپولیس با تساوی مقابل سپاهان گفت: پرسپولیس باوجود محرومیت از نقل و انتقالات، مصدومیت بازیکنانش و فشارهایی که روی تیم بود به خاطر همدلی و تلاش مدیریت، کادر فنی و بازیکنان نتایج بسیار خوبی گرفته است. مطمئنا با اتمام دوران محرومیت، شرایط پرسپولیس در نیم فصل دوم بهتر می شد و این تیم موفقیت را در آغوش می گیرد.

وی افزود: در این مدت سعی شده است برای پرسپولیس و گاهی استقلال که ستون های فوتبال کشورمان هستند حواشی و مشکلاتی ایجاد کنند. یک موقع پرسپولیس در اوج و ثبات است و یک موقع استقلال و درست در همین زمان است که به هر دلیل شرایطی بوجود می آورند که مشکل ساز می شود.

پیشکسوت فوتبال ایران تاکید کرد: مردم نسبت به استقلال و پرسپولیس حساسیت دارند. چرا شرایطی ایجاد می کنند که مردم نسبت به همین تنها دلخوشی خود هم ناراحت و نگران شوند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث مدیریت بدون اینکه تفکر شود و کسی را جایگزین کنند، این تصمیم گرفته شده است. بسیار مهم است که فرد جایگزین تجربه بالایی داشته باشد.

کلانی درباره کنار رفتن گرشاسبی از مدیریت باشگاه پرسپولیس، گفت: رهبر انقلاب دستور داده است به این مسائل توجه بیشتری شود. قانونگذاران هم سعی می کنند نه فقط برای پرسپولیس بلکه به صورت کلی در این قانون بازبینی صورت بگیرد. واقعا بعضی ها جایگزین ندارند. باید برای اجرای چنین قانون هایی یک زمانی گذاشت و در طول زمان، افرادی که قرار است جایگزین شوند تربیت شوند و تجربه کسب کنند.

پیشکسوت فوتبال ایران تاکید کرد: نگاه کنید وقتی اسم تغییر در باشگاه پرسپولیس مطرح شده است چه اثراتی بر بازیکنان، کادر فنی و مردم داشته است. امیدوارم با دستور رهبر و کسانی که در مجلس قانونگذاری می کنند، هر تصمیمی که برای بهتر شدن مملکت است بگیرند و به این مسائل تعامل داشته باشند.